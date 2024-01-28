"الحبتور" يتأهل إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو 2024

المصدر: وام

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تأهل فريق "الحبتور" إلى نهائي كأس دبي الفضية للبولو 2024، أولى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبي، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق وتختتم 3 فبراير المقبل.

ونجح "الحبتور" في حجز مقعده بالنهائي بعد فوزه على فريق "الإمارات" بـ10أهداف ونصف مقابل 9 أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة للبطولة، والتي أقيمت أمس السبت، ليتصدر الدور الأول بثلاثة انتصارات متتالية.

وطبقاً لنظام البطولة يتأهل المتصدر إلى النهائي مباشرة، وينتظر الفائز من مباراة المركزين الثاني والثالث، فيما يلعب "الرابع" مع الخاسر على "الترضية".

وفي المباراة الثانية بالجولة نفسها فاز فريق "ذئاب دبي كافو" على فريق "بنجاش" بنتيجة 7 أهداف مقابل 6 أهداف ونصف، وهو الفوز الذي أعاده إلى دائرة المنافسة.

وستلجأ فرق "الإمارات" و"بنجاش" و"ذئاب دبي"، إلى ركلات الترجيح لحسم الترتيب النهائي للدور الأول، بعدما تساوت في النقاط بواقع (نقطتين لكل منها)

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