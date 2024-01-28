الإيطالي سينر يتوج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

المصدر: وكالات

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تُوّج الإيطالي يانيك سينر المصنّف رابعًا عالميًا بأول القابه الكبرى في مسيرته بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما قلب تأخره بمجموعتين ليهزم الروسي دانييل مدفيديف الثالث 3-6 و3-6 و6-4 و6-4 و6-3 اليوم الأحد على ملعب رود ليفر في المواجهة النهائية.

وبعدما خسر أول مجموعتين 3-6 و3-6، مما اعطى الانطباع بأنّ مدفيديف في طريقه لخطف اللقب للمرة الأولى، ردّ سينر الذي كان قد اطاح بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا من الدور نصف النهائي، بقوة في لقاء دام ثلاث ساعات و44 دقيقة، وهيمن على المجموعات الثلاث الأخيرة.

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