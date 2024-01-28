برعاية حاكم الشارقة..محمد بن سعود القاسمي يفتتح الدورة الـ 4 لألعاب غرب آسيا البارالمبية

المصدر: الشارقة-البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمس السبت، حفل افتتاح الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، بنادي الثقة للمعاقين، والتي يستضيفها النادي في الفترة من 27 يناير إلى 3 فبراير القادم .

حضور مميز

شهد الافتتاح حضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن جلوي آل سعود، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة والدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا ، و ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الأسيوية، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية وعبدالعزيز باعشن، الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وأحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة وعدد من المسؤولين في إمارة الشارقة ورؤساء الوفود المشاركة .

وأعلن الشيخ محمد بن سعود القاسمي، افتتاح منافسات هذه النسخة من الدورة بمشاركة 513 مشاركاً من 11 دولة، بالإضافة إلى 454 من اللجنا التنفيذية والحكام والمتطوعين وفي مقدمتها الإمارات البلد المضيف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ، وقطر، والكويت، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية اليمنية، ويتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي ألعاب القوة، وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الهدف، وكرة السلة للكراسي المتحركة، والبوتشيا، ورفعات القوة، وتستمر فعالياتها حتى 3 فبراير المقبل.

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم آياتٍ بيناتٍ من القرآن الكريم، وألقى بعدها الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة المنظمة العليا، كلمةً قدّم فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لرعايته الدورة الرابعة من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، واهتمام وحرص سموه الدائم بذوي الإعاقة. مؤكدا إن استضافة إمارة الشارقة لدورة " ألعاب غرب أسيا " يترجم المكانة التي حققتها الشارقة في دعم فئة ذوي الإعاقة انطلاقاً من ثوابت وقيم إمارة تضع الإنسان مرتكزاً لمختلف برامجها وأهدافها لتشكل نموذجاً يحتذى في الاستثمار بالإنسان، وتعزيز مكانة كل فرد فيها ومنحه كامل حقوقه.

وأضاف:" أن توفر المرافق الرياضية عالمية المستوى وتضافر جهود وإمكانيات جميع المعنيين في الإمارة ومهاراتهم العالية أتاح لنا تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الإقليمية و العالمية ومنها هذا الحدث الكبير الذي سنشهد منافساته بدءاً من اليوم بما يبرز الوجه الحضاري والتطور الذي تشهده الدولة وإمارة الشارقة في جميع المجالات ...متمنيا لجميع الوفود المشاركة في البطولة من اللاعبين والمرافقين لهم والإداريين بإقامة طيبة في ربوع بلادنا وتحقيق النتائج المرجوة.

وقال الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إنّهم يلتقون تحت رعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي شرّفهم برعايته الكريمة، وحفاوته الكبيرة، وتوجيهاته السديدة إلى الجهات كافة بحسن استضافة وتنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يعكس مدى رقي وتطور وحضارة إمارة الشارقة، وطيبة أهل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بني رشيد: «أثني وأقدر الجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة لتسهيل مشاركة الوفود والضيوف، وتوفير جو رياضي أخوي.. والشكر موصول أيضاً إلى إدارة نادي الثفة للمعاقين برئاسة سعادة طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس الإدارة، وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة والكوادر التنظيمية الذين كانوا يصلون الليل بالنهار بالعمل الجاد والدؤوب لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، وتقديم كل ما يلزم من دعمٍ لا محدود لإنجاح هذه البطولة والتوجيهات إلى كل المؤسسات والدوائر الرسمية المعنية لدعم وتحسين جودة الاستضافة وتوفير كل سبل الراحة».

كما قدم البطل الإماراتي محمد القايد الحمادي قسم اللاعبين، وقدم أحمد محمد حسن الحمادي قسم الحكام. وشهد الحضور، في نهاية حفل الافتتاح، أوبريت "نحن نقدر"، وهو من فكرة وإشراف أحمد سالم المظلوم السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة، كلمات عبدالله الشحي، اداء طالبات مدرسة الأندلس للتعليم الإساسي، .

رعاية مميزة للحدث

تحظى الدورة برعاية مميزة حيث تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي وتضم الشركاء الإستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

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