باربيير بطل المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي

المصدر: الشارقة - وام

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توج عيسى هلال، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الدراج باربيير بيير من فريق سافوا الفرنسي بطلاً للمرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي «الاستدامة».

والتي انطلقت من المبنى الرئيس لمجموعة «بيئة» وصولاً إلى مدينة أجمل مكان في واجهة الشارقة المائية بالحمرية لمسافة 137.66 كلم. وحصل على المركز الثاني بوني فازيو نيكولو من فريق كوريتيك الإيطالي يليه جليفا غال من فريق الإمارات.

حضر مراسم التتويج، سالم المهيري، رئيس المجلس البلدي بالشارقة، وخالد عيسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة«بيئة»، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اللجنة المنظمة للطواف، ومبارك الشامسي، مدير بلدية الحمرية وعادل الحمادي، عضو مجلس الشارقة الرياضي والدكتور ياسر الدوخي، مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام، وحميد الشامسي، رئيس نادي الحمرية، والملازم أول عمرالشحي من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وحصل باربيير بيير من سافوا الفرنسي على القميص الأصفر، برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة لصاحب أفضل زمن، وعلى القميص الأخضر برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات.

فيما فاز أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات بالقميص الأحمر برعاية بلدية الشارقة لأفضل معدل سرعة، ونال القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون جليفا جال من فريق الإمارات، لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، وحصل عبدالله آل علي من فريق الإمارات على قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن.

وتقام اليوم المرحلة الثالثة تحت مسمى «شاطئ الحيرة» لمسافة 10.12 كلم وتبدأ بطواف الشباب من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، كما يجرى سباق أصحاب الهمم لفئة الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C».

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