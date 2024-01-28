رفع علم دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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انطلقت أمس في الشارقة، دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، الشارقة 2024، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر حتى 3 فبراير المقبل.

وشهد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة مراسم رفع علم الدورة بحضور أحمد سالم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة.

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم، دور الشارقة في دعم أصحاب الهمم، وقال: نأمل أن تشهد الدورة منافسات قوية، تقود اللاعبين إلى تحقيق أرقاماً قياسية وهذا عهدنا بأبطالنا وبطلاتنا من أصحاب الهمم.

يذكر أن الدورة تشهد وجود 513 لاعباً، يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، من 12 دولة،يتنافسون في 7 رياضات.

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