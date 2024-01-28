الجودو يختتم مشاركته في بطولة البرتغال «غراند بري» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يختتم منتخبنا الأول للجودو اليوم مشاركته في بطولة البرتغال «غراند بري» الكبرى للجودو، التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي للجودو بمدينة أوديفيلاس، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو والتي تبلغ جوائزها النقدية 100 ألف يورو، ويشارك فيها 624 لاعبا من 90 دولة من بينها 5 دول عربية هي: الإمارات، والمغرب، ومصر، والجزائر، ولبنان، والذين جاءت مشاركتهم بحثاً عن مزيد من نقاط التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والتواجد بين أفضل 17 لاعباً في كل فئة وزن من أوزان منافسات الجودو التي تشهد إقامة 14 وزناً على مستوى الجنسين.

وكان منتخب الإمارات للجودو ضمن حتى الآن مشاركة 5 لاعبين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويعتبر إنجازاً تاريخياً لرياضة الإمارات في تاريخ المشاركة في تلك الدورات الأولمبية، وهم: نارمند بيان المشارك في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، والفرصة متاحة لانضمام لاعب آخر.

مباراتان

وتشهد الجولة الختامية لبطولة البرتغال اليوم، مباراتين للاعبينا، ويخوض لاعبنا غريفوري أرام مباراته أمام الفرنسي هيربيير تيو في وزن تحت 90 كجم، ويلتقي لاعبنا معروف عمر في مباراته الأولى في الدور التمهيدي لوزن «فوق 100 كجم» مع الفائز من مباراة بطل فنزويلا أميزكيتا لويس وبطل المانيا كوني لوسيني.

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