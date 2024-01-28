تتويج أبطال كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

المصدر: أبوظبي- وام

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توج الصقر «اس 55» لفريق الظفرة فالكونز 1، بلقب شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور النهائي للفرخ فئة الشيوخ في منافسات اليوم الأخير للبطولة .

والتي شهدت إقامة 3 أشواط نهائية للفرخ للشيوخ والعامة المفتوح والعامة الملاك،وحصد المركز الثاني في شوط الفرخ النهائي للشيوخ «تي 56» من فريق «اف 3 اس» وجاء ثالثاً «تي اس 7» لفريق «ام 7».

وشهدت مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقورمشاركة أكثر من 3200 صقر وأكثر من 600 صقار موزعين على 100 شوط في سبع فئات مختلفة.

وأهدى «الشاعر» مالكه راشد سعيد علي سرود لقب شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة المفتوح، وجاء «هوملس» لسالم بن ناصر بن مذكر الهاجري،وصيفاً و «61» لفريق دبي ثالثاً.

وذهب لقب الشوط النهائي للفرخ فئة العامة الملاك إلى أحمد صغير كنون الكتبي بعد أن منحه الطير «550» الفوز بالصدارة، وجاء «الأسمر» لعبد العزيز عبد الله سعيد الكندي،وصيفاً و«مسكت» لمحمد علي عبد الله الربيعي ثالثاً.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط النهائية الثلاثة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، بحضور معالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين،وراشد بن مرخان الكتبي الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وأحمد عبد الله القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمجلس أبوظبي الرياضي.

وتعد هذه النسخة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور الأكبر والأضخم من حيث عدد المشاركين وعدد الأشواط وعدد الأيام، حيث أقيمت على مدار 16 يوماً شهدت منافسات فئات العامة المفتوح والعامة الملاك والشيوخ ودول مجلس التعاون الخليجي والسيدات والعامة الهواة والإنتاج المحلي.

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