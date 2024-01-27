تتويج الفائزين بمزاينة الإبل في مهرجان الظفرة

المصدر: وام

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توج معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي الفائزين بمزاينة الإبل لسن الإيذاع ومسابقة المحالب في مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة، بحضور عدد من المسؤولين وكبار مُلاك الإبل وجمهور المزاينات والمسابقات التراثية من دولة الإمارات ودولة مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن منافسات اليوم الثامن والتي خصص لها 125 جائزة قيمة.

وأسفرت المنافسات في شوط إيذاع أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن فوز "بنت الريح" لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وفي المركز الثاني " هقاوي " لمالكها الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني، وفي المركز الثالث " ضجة " لمالكها الشيخ محمد سلطان سالم محمد القاسمي، وفي المركزين الرابع والخامس على التوالي "طوع ومواري" لمالكهما الشيخ فالح ناصر علي آل ثاني.

وفي مسابقة المحالب المحليات والتي خصص لها 40 جائزة قيمة بقيمة مليون و200 ألف درهم، حصد المركز الأول في شوط عرابي محليات تلاد الناقة " الرثما" لمالكها سعيد سالم بوزن 75 كيلو و700 غرام، وذهب المركز الأول في شوط عرابي محليات شرايا إلى "خطيرة" لمالكها محمد مصلح محمد الأحبابي بوزن 86 كيلو و900 غرام،

وكان المركز الأول في شوط خواوير محليات تلاد من نصيب " الضوله " لمالكها غانم محمد بخيت الحمر الكثيري بوزن 93 كيلو و800 غرام، أما في شوط خواوير محليات شرايا نالت المركز الأول مكرر كل من الناقة " شمطيرة " لمالكها سعادة أحمد محمد سهيل بالحطم العامري والناقة " الجسي " لمالكها سهيل بن سعيد بن مسلم زعينوت بعد أن تعادلتا بوزن الحلبات والذي بلغ 107 كيلو و200 غرام.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الثنايا التلاد "1و2" وأشواط الشركاء الدخول إلى شبوك المبيت صباح غدا الأحد، وذلك لعرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، استعداداً لتحكيمها من لجان التحكيم.

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