دولية دبي للسلة تعلن عن بطل النسخة الـ 33 غداً

المصدر: دبي - ياسر قاسم تصوير سالم خميس

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تختتم غداً النسخة 33 لبطولة دبي الدولية لكرة السلة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وشهدت مشاركة قياسية 12 فريقاً بينها منتخبا الإمارات وتونس، بالإضافة إلى أندية النصر الإماراتي، وبيروت والحكمة والرياضي وهومنتمن اللبنانيين، وأهلي طرابلس وأهلي بنغازي الليبيين، وسلا المغربي، والوحدة السوري، وسترونج جروب الفلبيني.

ويحمل الرياضي اللبناني حامل لقب النسخة الماضية، الرقم القياسي في الألقاب «8 بطولات»، وتمكن من التأهل للمربع الذهبي مع كل من مواطنه اللبناني بيروت وأهلي طرابلس الليبي وسترونج الفلبيني، وشهدت البطولة مشاركة نخبة من النجوم العرب وآسيا وأساطير كرة السلة الأمريكية في مقدمتهم دوايت هاورد لاعب لوس أنجليس ليكرز الفائز بميداليات ذهبية أولمبية وعالمية عدة ومواطناه اندريه روبنسون وماكنزي.

وأقيمت البطولة في مرحلتها الأولى بنظام الدوري من مجموعتين وتأهل 4 فرق من كل مجموعة لخوض مرحلة خروج الخاسر، بوصول الأربعة الكبار للمربع الذهبي يكون كل منهم خاض 8 مباريات، منها 5 مباريات في دوري المجموعات، ويلعب كل منهم مباراته الثامنة في اليوم الختامي الذي يشتمل على المباراة الأولى لتحديد المركزين الثالث والرابع ثم مباراة الكأس، وبلغ العدد 38 مباراة في البطولة أقيمت على مدار 10 أيام.

القرقاوي يحتفل بالضيوف

أقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة ورئيس اللجنة العليا للبطولة، احتفالاً خاصاً بضيوف النسخة 33 في مأدبة غداء بمزرعته في الخوانيج بدبي ظهر أمس السبت، وتم خلال الحفل تكريم الوفود المشاركة والرعاة والمنظمين والضيوف بحضور أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر حفل التكريم أدميرال رئيس الاتحاد التركي والأوروبي السابق وعلي البنزرتي رئيس الاتحاد التونسي وتم تبادل الدروع بين اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ورؤساء الوفود المشاركة.

وعبر رؤساء الوفد عن سعادتهم بالمشاركة في بطولة دبي الدولية التي تمثل لمعظم فرق المنطقة استحقاقاً مهماً كل عام وضمن الأجندة التقليدية لهم كل عام، لا سيما والتنافس فيها قوي بفضل المستوى المتقارب ومشاركة عدد مميز من اللاعبين والمحترفين من مختلف أنحاء العالم.

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