170 متسابقاً في 4 بطولات حديثة بمهرجان أبوظبي البحري

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم 4 بطولات لرياضات بحرية حديثة ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري، الذي ينظمه النادي برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي. وتشهد الفعاليات مشاركة 170 متسابقاً، وتجرى المنافسات على مياه كورنيش العاصمة أبوظبي.

ويشارك في بطولة الإبحار الشراعي لفئتي «الأوبتيميست» و«الإلكا» أكثر من 70 بحاراً، وفي تحدي سباق التجديف الحديث أكثر من 60 متسابقاً، كما تقام الجولة الأولى من بطولة الإمارات للقوارب اللاسلكية بمشاركة 30 متسابقاً، إلى جانب سباق الكاياك لأصحاب الهمم بمشاركة 16 متسابقاً.

وتتضمن فعاليات المهرجان البحري الذي يختتم في 4 فبراير المقبل، 15 بطولة وسباقاً بحرياً تراثياً وحديثاً، ويستهدف جذب 6 آلاف مشارك، إلى جانب قرية تراثية متعددة الأنشطة، تنقل تراث الإمارات في الماضي بكل تفاصيله إلى الجماهير.

وتوجه سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي على رعايته لمهرجان أبوظبي البحري، ودعمه واهتمامه بكل الأنشطة والفعاليات والبطولات التي ينظمها ويستضيفها النادي، ما كان له الأثر الكبير في تطور الرياضات البحرية التراثية والتقليدية، والحديثة، والنقلة النوعية التي تشهدها الرياضات البحرية بكل تخصصاتها وفئاتها.

وقال: مهرجان أبوظبي البحري يشتمل على برنامج متكامل يلبي تطلعات محبي الرياضات البحرية التراثية التقليدية، والحديثة، ما يجعله ساحة واسعة تستقطب أصحاب الطموحات الكبيرة لخوض التحدي في البطولات.

وأوضح أن تنظيم 4 بطولات لرياضات حديثة في يوم واحد يؤكد الكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق العمل في النادي، باحترافية عالية.

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