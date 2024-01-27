اتحاد الغولف يستهدف 500 من طلبة المدارس في 2024

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن اتحاد الإمارات للغولف، ومؤسسة مدارس الإمارات، عن إدراج برنامج «صقور المستقبل» الخاص باكتشاف المواهب الناشئة، في المناهج الرياضية والتربية البدنية، في 20 مدرسة على نطاق الدولة، على مدار الأسابيع المقبلة. وتهدف اتفاقية التعاون، إلى أن يتولى اتحاد اللعبة وعبر مدربين مختصين ومعتمدين لدى الاتحاد، تنظيم 150 حصة تدريبية وفق أعلى المعايير، تستهدف 500 من طلبة المدارس.

دعوة

وتأكيداً على التزامه ببرنامجه الرائد «صقور المستقبل» الذي يدخل موسمه الثاني على التوالي، وجه اتحاد اللعبة، دعوة لطلبة المدارس من المنتسبين لبرنامجه من المواهب الناشئة، للانضمام إلى فعاليات جولة «موانئ دبي العالمية» التي تقام على ملاعب نادي الحمراء في رأس الخيمة، والتعرض لدورات تدريبية تحت إشراف أسطورة الغولف بادريج هارينجتون، بجانب كافا كابريرا بيلو المقيم في الإمارات.

وتأتي الاتفاقية الجديدة، في إطار الاستراتيجية الواعدة لاتحاد الغولف وبرنامجه صقور المستقبل«، الهادف على المنظور البعيد لزيادة انتشار اللعبة وأعداد اللاعبين الممارسين لها، من حيث الكم والنوع، سواء للمواطنين أو المقيمين على حدٍ سواء.

فرص

كما تأتي اتفاقية التعاون الجديدة، استكمالاً لبرنامج«Unleash Your Drive» الذي تم اعتماده في خمس مدارس في أبوظبي، وهدف إلى خلق فرص للأطفال لتجربة لعبة الغولف خلال حصصها الدراسية في التربية البدنية، عبر تزويد أعضاء الهيئة التدريسية في تلك المدارس بالمعدات ودليل وبرامج التربية البدنية وأساسيات لعبة الغولف، في مبادرة تحظى بدعم «R&A» الجهة المشرعة والمنظمة لبطولات الغولف العالمي، في خطوات أولى تهدف تكوين مزيد من لاعبي الغولف من المواهب الواعدة، وتنمية مجتمع الغولف داخل الدولة.

تطور

وتسفر نتائج هذه الاتفاقيات، في منح المواهب الناشئة التي تزخر بها المدارس، التقدم بثبات نحو تطوير الموهبة وفتح الطريق أمامهم للانتساب وممارسة اللعبة في أندية الغولف بالدولة، ومواصلة رحلتهم بالاستمتاع في تكوين صداقات جنباً إلى جنب من تحويل هذه المواهب إلى مشروع أبطال مستقبل.

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