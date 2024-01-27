«بن دري» يهزم بهنسالي ويلحق بصدارة «دولية الإمارات للبولو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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فاز فريق بن دري بولو على فريق بهنسالي بولو بنتيجة 9 - 7.5 في الأسبوع الثاني ببطولة الإمارات الدولية للبولو الـ 23 التي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو، لينضم لفرق صدارة الترتيب العام بجانب غنتوت بولو وأبوظبي بولو برصيد 4 نقاط لكل منهما من انتصارين وبقي فريق بهنسالي بولو من دون رصيد كحال فريقي AM ولامار بولو.

وتمكن فريق بن دري بولو من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بقيادة راشد وخالد بن دري برصيد هدف لكل منهما، بينما أضاف استيبان بانيلو 5 أهداف وكين هول هدفين، وأدار المباراة الطاقم الأرجنتيني المكون من بيتر رأيت وماتياس وجاسون ديكسون.وتقام البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي ومساهمة مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، ونادي تراث الإمارات، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للبولو.

ويشهد ملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت اليوم لقاء غنتوت بولو مع «AM بولو» بالأسبوع الثالث، ويلعب غداً أبوظبي بولو مع بهنسالي بولو، فيما يلعب بن دري بولو مع لامار بولو.

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