"بارالمبية غرب أسيا " ترفع علمها في الشارقة

المصدر: الشارقة-البيان

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شهد الدكتور طارق سلطان بن خادم ، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة ، الشارقة 2024 مراسم رفع علم "بارالمبية غرب أسيا "، اليوم السبت في نادي الثقة للمعاقين، إيذاناً بانطلاق فعاليات النسخة الرابعة التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة خلال الفترة من 27يناير حتى 3 فبراير القادم .

حضر مراسم رفع علم الدورة كلا من احمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة وعبد الغفور على الرئيسي رئيس اللجنة الإعلامية وحيدر طالب أربيع الأمين العام للإتحاد العالمي للمعاقين .

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا ، على مكانة إمارة الشارقة ودورها الكبير في مناصرة ودعم ذوي الإعاقة وتمكينهم في شتى مجالات الحياة لا سيما الرياضية منها، مشيراً إلى أن استضافة الإمارة لدورة ألعاب غرب أسيا للمرة الثانية في تاريخها يؤكد على هذه المكانة ويعكس قدرتها التنظيمية الكبيرة لاحتضان مثل هكذا أحداث نوعية.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة:" "نأمل أن تشهد الدورة منافسات رياضية شريفة وقوية، تقود اللاعبين المشاركين إلى تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية التي تضاف إلى سجلات إنجازاتهم الكبيرة والمرموقة، وهذا عهدنا بأبطالنا وبطلاتنا من ذوي الإعاقة الذي نثق بقدراتهم وامكاناتهم لإحراز مراكز متقدمة في المنافسات، الذين لطالما رفعوا اسم بلادهم عالياً في جميع المناسبات الرياضية التي خاضوها".

وأثنى الدكتور طارق بن خادم ، على الدور الذي يلعبه اتحاد غرب أسيا في توفير شتى أصناف الرعاية والدعم لدول غرب أسيا ، حيث توجّه بالشكر لرئيس الاتحاد الدكتور عبد الرزاق بن رشيد على جهوده الداعمة، كما قدّم التحية لجميع الجهات التي بذلت مختلف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى البطولة.

وبدوره قال أحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة :" شهدنا اليوم رفع علم الدورة الأهم من نوعها على مستوى دول غرب أسيا ، لنكون على موعد مع منافسات رياضية نأمل بأن تكون على قدر الطموحات، وتعكس المستويات الفنية التي يمتلكها جميع اللاعبين الذين جاءوا للمشاركة إلى جانب أبطالنا الإماراتيين أصحاب الإنجازات الكبيرة على صعيد رياضة ذوي الإعاقة، ممن ترجموا عزيمتهم إلى انتصارات واضحة، استطاعت أن تنقل رسالة مهمة مفادها أن لا هزيمة مع العزيمة والانتصار هو الإصرار".

وتابع رئيس اللجنة التنفيذي للدورة ": ننعم في إمارة الشارقة برعاية كريمة ودعم متواصل يوليه نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لهذه الفئة المهمة من المجتمع، التي تمتلك البنية التحتية المتطورة باتت واحدة من المدن العالمية الصديقة

للمعاقين، ومسرحاً مثالياً لمثل هكذا أحداث رياضية نسعى من خلالها إلى تأكيد دور الشارقة على خارطة رياضة ذو الإعاقة بمختلف أشكالها وتنوعاتها، إلى جانب حرصنا على الخروج بالدورة بما يليق بمكانة الإمارة وسمعتها إقليمياً وعالمياً" ولهذا كان اختيار وسم سلطان مستدام عرفانا من فرسان الإرادة لما يقدمه حاكم الشارقة في تمكينهم بالمجتمع ..

الجدير بالذكر أن الدورة تشهد تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة

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