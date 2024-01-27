توقيع اتفاقية درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تم في الدوحة أمس توقيع اتفاقية لإطلاق بطولة مشتركة بين الإمارات وقطر على «درع السوبر»، و«كأس السوبر».

وتجمع مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري في 12 أبريل المقبل بالدوحة فريقي الشارقة، بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة في موسم «2022 - 2023»، والعربي القطري، بطل كأس أمير قطر «2022 - 2023».

بينما يجمع درع السوبر الإماراتي القطري شباب الأهلي، بطل دوري أدنوك للمحترفين موسم «2022 - 2023»، والدحيل، بطل دوري نجوم قطر «2022 - 2023»، وتقام المباراة في دبي 13 أبريل المقبل. وقع الاتفاقية كل من عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة المشتركة، ومحمد خليفة السويدي، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم نائب رئيس اللجنة التنفيذية للبطولة. وشهد التوقيع عدد من الشخصيات الرياضية ووسائل الإعلام العربية والآسيوية والعالمية.

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