كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح بالعاصمة أبوظبي.

وانطلقت البطولة قبل 15 يوماً بمشاركة أكثر من 600 صقار، و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى مشاركة خليجية كبيرة في فئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ عدد أشواط البطولة 100 شوط، موزعة على سبع فئات.

وأسفرت منافسات أمس عن تتويج «7» لفريق «إم 7» بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة الشيوخ، وحل ثانياً «صعايب» للفريق نفسه، فيما جاء في «12» لفريق «أف 3» ثالثاً.

وفي شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة المفتوح ذهب اللقب إلى «مرشح» لسيف بن حريز الفلاسي، فيما كانت الوصافة من نصيب «إكسبو 2020» لسالم بن ناصر الهاجير، وحل «عجيب» لسيف بن حريز الفلاسي ثالثاً. وحلق «10» لعبدالله سالم بن شنه الكتبي بلقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة ملاك، واحتل المركز الثاني «حرب» لعبدالله أحمد سعيد المزروعي، وجاء «غيهبان» لسعيد عبدالله الفلاسي في المركز الثالث.

واختتمت المنافسات بإقامة أشواط الإنتاج المحلي، حيث حلق بلقب شوط الإنتاج المحلي للجير بيور فئة العامة «أيه إم 9473» لسعيد هلال بن طراف، وحل وصيفاً «جلمود» لخلفان شافي صالح المنصوري، وفي المركز الثالث جاء «غازي» لحمد أحمد بن مجرن.

وتوج «إم 4» لخلفان شافي صالح المنصوري بلقب شوط الإنتاج المحلي للجير قرموشة فئة للعامة، وحل وصيفاً «خت سوده» لحمد أحمد بن مجرن، وجاء في المركز الثالث «اتش 82» لحمد عبدالله الفلاسي. توج الفائزين بأشواط التلواح الذهبي سلطان إبراهيم المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين، وسط فرحة كبيرة من الأبطال الذي حلقوا بألقاب هذه الأشواط الكبيرة، فيما توج أبطال فئة الإنتاج المحلي عيد المزروعي نائب رئيس لجنة المسابقات بنادي أبوظبي للصقارين.

وتقام اليوم منافسات شوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة الشيوخ، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي لفرخ فئة العامة المفتوح، وشوط كأس رئيس الدولة النهائي للفرخ فئة العامة الملاك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز