بيروت والرياضي وأهلي طرابلس في نصف نهائي «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حجزت فرق بيروت والرياضي اللبنانيان وأهلي طرابلس الليبي أول 3 مقاعد في الدور نصف النهائي لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ 33 المقامة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر .

وتختتم غداً، واستحق بيروت بطل العرب الصعود إلى المربع الذهبي بفوزه على المنتخب التونسي 88 - 82، وظهر الفريق البيروتي بمستوى مغاير عما قدمه في دوري المجموعات كاشفاً عن وجهه الحقيقي في أولى مواجهات الدور ربع النهائي.

وكانت كلمة السر في الأشواط الثلاثة الأخيرة هي الدفاع الذي كان غائباً عن الربع الأول بعد أن تفوق فيه المنتخب التونسي بفارق 10 نقاط واستفاد بيروت من تألق قائده علي حيدر في الدفاع وبراعة محترفه تكر ومعه سيرجيو درويش في الهجوم، حيث سجل الأول أعلى سكور «28 نقطة»، فيما سجل درويش «18 نقطة».

ونجح أهلي طرابلس في الظفر بـ «الكلاسيكو الليبي» أمام مواطنه أهلي بنغازي وتغلب عليه 88 - 68. ولم يجد الرياضي صعوبة في تخطي مواطنه الهومنتمن بنتيجة 103 - 82، ليتأهل لملاقاة أهلي طرابلس الليبي في نصف النهائي اليوم، تعقبها المباراة الثانية في التاسعة والربع وطرفها الأول بيروت اللبناني.

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