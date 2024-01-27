«الإمارات لقوارب التجديف».. الجولة الثانية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستأنف من جديد منافسات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث التي تقام تحت مظلة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ضمن الموسم الرياضي 2023 - 2024 بمشاركة عدد من الأندية الوطنية والأكاديميات الرياضية المتخصصة في هذا المجال.

ويستضيف نادي أبوظبي للرياضات البحرية على مياه كاسر الأمواج منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2023 - 2024 غداً، وذلك بعد النجاح اللافت لمنافسات الجولة الأولى التي استضافها النادي أيضاً وجرت يوم التاسع من شهر ديسمبر الماضي.

وتنتقل بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث في شهر فبراير المقبل إلى جزر دبي التي تستضيف منافسات الجولة الثالثة للعام الثاني على التوالي بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وذلك يوم السبت الموافق الثالث من شهر فبراير المقبل. وتحتضن إمارة الفجيرة الجولة الرابعة يوم 17 فبراير المقبل.

وتعد البطولة ، الرافد الرئيس لتغذية المنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب في هذه الرياضة وتأهيل نجوم ونجمات المنتخبات الوطنية للمشاركات الخارجية.

14 فئة

ويتنافس المشاركون في بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث على ألقاب 14 فئة هي فردي وزوجي الناشئين 16 سنة وفردي وزوجي الشباب 18 سنة وفردي وزوجي تحت 23 سنة وفردي وزوجي فتيات تحت 18 سنة وفردي وزوجي الرجال وفردي وزوجي السيدات ورباعي سيدات ورباعي رجال.

الجدير بالذكر أن رياضة قوارب التجديف الحديث حققت العديد من الإنجازات في عام 2023 من بينها الحصول على 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين) في البطولة الآسيوية للتجديف الشاطئي في تايلاند وميداليتين ذهبيتين في البطولة الآسيوية للتجديف البحري في الصين.

كما شاركت المنتخبات الوطنية في العديد من البطولات على المستويين العالمي والقاري من بينها بطولة العالم للتجديف الشاطئي في إيطاليا ودورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو الصينية 2022.

وتجمع منافسات بطولة الإمارات لقوارب التجديف الحديث في نسخة 2023 - 2024 نخبة من الأندية والفرق يتقدمها فريق نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفريق نادي الحمرية الثقافي الرياضي.

إضافة إلى فرق جامعة نيويورك - أبوظبي وفريق أبوظبي للتجديف (النادي البريطاني) وفريق مونتي وفريق شرطة دبي وفريق نادي دبي للتجديف (نخلة جميرا).

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