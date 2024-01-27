وجهات التزلج في الإمارات.. حوار الجمال بين الثلوج والرمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شكّل تنوع الوجهات السياحية في دولة الإمارات ميزة فريدة استقطبت من خلالها الزائرين المحليين والسياح من خارج الدولة، لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بطيف واسع من المقاصد الترفيهية، بإبداعات تنقل من خلالها الأجواء المناسبة لرياضات وهوايات كان من غير المتصور وجودها بين رمال الصحراء.

ويعدّ التزلج على الجليد إحدى هذه الرياضات التي كانت لفترات طويلة حكراً على الدول ذات الطقس البارد، إلا أن دخول دولة الإمارات هذا الميدان وتسخير الإمكانات الهائلة له رشحها لنيل أفضل الجوائز العالمية في مجال صالات التزلج الداخلية.

ومع استمرار فعاليات حملة أجمل شتاء في العالم ضمن موسمها الجديد الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري، تبرز وجهات التزلج على الجليد بوصفها أحد أبرز المقاصد الترفيهية والسياحية في دولة الإمارات التي تشتهر بطبيعتها الصحراوية، لتقدم حواراً إبداعياً بين الثلوج والرمال الذهبية.

سكي دبي.. الأفضل عالمياً

تنتشر في إمارات الدولة صالات التزلج وحدائق الألعاب الثلجية وتحظى بإقبال لافت على مدار العام، وخصوصاً خلال موسم فصل الشتاء، ففي أبوظبي تحتضن الإمارة أكبر حديقة ألعاب ثلجية مغطاة في العالم وهي «سنو أبوظبي».

وفي دبي تبرز أهم وجهات التزلج على الجليد ليس محلياً فحسب، بل على مستوى العالم، وهي «سكي دبي» التي حازت العام الماضي على تصويت المتخصصين للفوز بجائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم للعام السابع على التوالي.

إضافة إلى المنحدر الثلجي الشهير، وتضم المنشأة الممتدة على مساحة 35.000 قدم مربع حديقة ثلجية، تتيح لضيوفها زيارة ورؤية البطاريق والاستمتاع بتجربة تساقط الثلج، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الألعاب والمغامرات، وسط درجة حرارة 2 تحت الصفر.

وقد حققت «سكي دبي» أداءً ناجحاً خلال عام 2023، حيث استقبلت فقط في النصف الأول منه أكثر من 420.000 زائر، كما احتضنت قاعة سكي دبي الثلجية خلال العام الماضي 28 حدثاً ثلجياً متنوعاً والتي تنوعت بين بطولات دولية ومجتمعية ومعسكرات تدريبية، وأقيمت بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم».

ونظمت «سكي دبي» و«ريد بل» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية ومجلس دبي الرياضي لأول مرة في المنطقة بطولة «التزلج الحر في الشارع»، كما ينظم سنوياً في «سكي دبي» خلال شهر ديسمبر المهرجان العائلي للجري على الجليد للكبار والصغار، ويمتد لمسافة كيلومتر واحد للكبار و400 متر للصغار.

وشهدت قاعة «سكي دبي» خلال الأشهر الماضية العديد من الفعاليات من أبرزها سباق دبي للجري الثلجي الذي شارك فيه أكثر من 600 عداء من 55 جنسية من داخل وخارج الدولة.

وفعاليات يوغا الثلج للسيدات، والمعسكر الأسترالي الأوروبي للتدريب على سباقات التزلج، بالإضافة للعديد من الفعاليات الأخرى مثل سباقات التزلج الحر والتزلج على الألواح ومعسكرات التدريب لطلاب المدارس.

كما تحتضن «سكي دبي» أول سينما على الثلج في المنطقة، وهي كذلك أول صالة عرض أفلام في متنزه تزلج داخلي بالعالم، حيث تتيح «سينما الثلج» للزوار اختبار سحر مشاهدة الأفلام على المنحدرات الثلجية.

حلبة دبي للتزلج

وفي «دبي مول» توجد حلبة دبي للتزلج على الجليد والتي تم تصميمها وفق المعايير الأولمبية العالمية وتعتمد أحدث التقنيات للمحافظة على تجلد المياه في مكان مغلق.

وتعتبر الحلبة مكاناً مثالياً لممارسة التزلج على الجليد، سواء في فصل الصيف أم الشتاء، كما أسهم موقعها في دبي مول في منحها مساحة واسعة تساعد على ممارسة مختلف الأنشطة واستقبال الكثير من الأعداد، كما أنها مكان نموذجي لإقامة مناسبات وحفلات غير رياضية مجهزة بأحدث أنظمة الوسائط المتعددة.

إضافة إلى شاشة «إل إي دي» عملاقة طولها 20 متراً وعرضها 10 أمتار، كما تم تغطية المنصة الجليدية بألواح خاصة لمنع الذوبان، وتركيب مسرح ومقاعد مؤقتة قادرة على استيعاب نحو ألفي شخص.

أكبر حديقة ألعاب ثلجية

وتشغل «سنو أبوظبي» مساحة واسعة تبلغ 9732 متراً مربعاً في قلب الريم مول، وينتقل زوار الحديقة إلى عالم مغطى بالثلوج عند دخول الحديقة الثلجية، حيث تتخذ العناصر التصميمية فيها طابعاً مدهشاً وفريداً. وتضم الوجهة 20 لعبة ونقطة جذب، بما فيها «كريستال كاروسيل»، و«قطار بولار إكسبرس»، و«فلايت أوف ذا سنوي آول» و«حديقة سنوفليك» و«الشجرة الساحرة».

حيث يمكن للزوار الاستمتاع بأجمل المغامرات على الثلج في مختلف أيام السنة. وفي العين تعد صالة التزلج بمدينة ألعاب هيلي واحدة من أبرز المناطق السياحية ارتياداً ومقصداً للاستمتاع بالرياضات الجليدية في الإمارات.

كوتا سكيت بارك

وتحتضن إمارة الشارقة متنزه تزلج للمحترفين يحمل اسم «كوتا سكيت بارك»، ويضم مسارات مختلفة لجميع مستويات رياضات التزلج التي تشمل لوح التزلج، وحذاء التزلج، والسكوتر، والدراجات الهوائية «بي إم إكس»، ويشتمل على مسار مخصص للأطفال يحيط بمتنزه التزلج من الخارج، ويراعي أعلى معايير السلامة والأمان.

ويأتي مشروع المتنزه في إطار شراكة بين «شروق» والمتزلج العالمي «داكوتا شويتز»، المعروف بلقب كوتا، والفائز بلقب بطولة رابطة السكوتر العالمية لـ 4 مرات.

حيث شارك للمرة الأولى في دولة الإمارات تصميمه الاحترافي والملهم لمتنزه التزلج المثالي للمحترفين الذي يستقبل المتزلجين من الفئات العمرية كافة ومن مختلف المستويات الاحترافية.

إلى ذلك، توفر حلبة التزلج المقامة في نادي سيدات الشارقة والتي صممت حصرياً للنساء والأطفال، دروساً في التزلج على الجليد فردية وجماعية متعددة المستويات، مع مجموعة من الباقات وعروض التزلج على الجليد السنوية. وتتسع الحلبة لـ50 متزلجاً.

تزلج على قمة جبل جيس

وفي رأس الخيمة تعد «حلبة التزلج» المقامة في متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس المطلة على السلسلة الجبلية الخلابة، واحدة من أهم وجهات التزلج في الدولة، وقد أقيمت الحلبة على ارتفاع يبلغ نحو 1300 متر عن مستوى سطح البحر.

حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية، وتمنح حلبة التزلج تجربة استثنائية بإطلالة رائعة على المنطقة التي تتمتع بالجمال الطبيعي الشتوي الأخاذ. ويعد متنزه منصة المشاهدة في جبل جيس مكاناً مثالياً لمشاهدة مرتادي «جبل جيس فلايت»، ومتابعة عشاق مغامرة «جبل جيس فيا فيراتا» والتزلج على الجليد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز