شباب الأهلي والوصل.. قمة في ترتيب مراكز «بلاي أوف» لـ«الطائرة»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يلتقي شباب الأهلي وضيفه الوصل في السابعة من مساء اليوم، في قمة الجولة 14 الأخيرة للدوري العام للكرة الطائرة، وتنحصر أهمية المباراة في تحديد الترتيب النهائي للأندية أصحاب المراكز الأربعة الأوائل شباب الأهلي وبني ياس والوصل والجزيرة، في جدول ترتيب الدوري، والتي تأهلت للعب دورة «البلاي أوف» على درع الدوري في الموسم الحالي.

ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز اليوم، لتثبيت مركزه في جدول ترتيب الدوري، بصرف النظر عن نتيجة مباراتي بني ياس مع عجمان، وحتا مع الجزيرة.

ضمن الجولة نفسها اليوم، والذي يشهد لقاء تحصيل حاصل بين العين والنصر، واللذين ودعا المنافسة على درع الدوري، باحتلال العين المركز الخامس بتحقيق 6 انتصارات و20 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر في المركز السادس.

ترتيب

ويتصدر شباب الأهلي، ترتيب الدوري بتحقيق 10 انتصارات وبرصيد 28 نقطة، ويليه بني ياس في المركز الثاني بتحقيق 9 انتصارات و26 نقطة، والوصل في المركز الثالث بتحقيق 8 انتصارات و19 نقطة، والجزيرة في المركز الرابع بتحقيق 7 انتصارات و24 نقطة.

بينما يحتل عجمان وحتا المركزين السابع والثامن الأخيرين بالترتيب، بتحقيق عجمان 5 انتصارات وجمعه 14 نقطة، وحقق حتا انتصاراً وحيداً و7 نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن الدور الأول من دورة «البلاي أوف»، يجمع أول الدوري مع صاحب المركز الرابع، وثاني الدوري مع ثالث الدوري، في مباراتين ذهاباً وإياباً، وفي حالة تبادل الفوز بين طرفي أي مباراة، سيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة حاسمة، ويتأهل الفائزان من الدور الأول للعب على اللقب في مباراتين ذهاباً وإياباً، وفي حالة تبادل الفوز، ستكون هناك مباراة ثالثة حاسمة.

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