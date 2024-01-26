هيثم بن صقر القاسمي يتوج جيمس ايوارت بطلا للمرحلة الأولى من طواف الشارقة

المصدر: وام

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتحت شعار "سلطان الخير _52 عاما من العطاء والإنجازات".. توج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء الدراج "جيمس ايوارت" بطلا للمرحلة الأولى لطواف الشارقة الدولي "الحصن" الذي جرى اليوم بقلعة كلباء، حيث تنافس المشاركون في قطع مسافة 134.46 كلم إنطلاقا من حصن الشارقة ونهاية في قلعة كلباء وسط تفاعل كبير من الجمهور في مختلف المواقع التي مر عليها الدراجون .

وشهد مراسم التتويج وشارك في تكريم الفائزين الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الإتحاد العربي للدراجات والشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي وسعادة عبد الملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف وسعادة عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الراعية.

وحصل على المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج جيمس ايوارت من فريق تيرنجانو، والثاني أنس العابدية من فريق نادي أبوظبي للدراجات والثالث ايريك مانيزابايو من رواندا، أما بالنسبة لقمصان التميز فقد حصل جيمس ايوارت من فريق تيرنجانو على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل جيمس ايوارت من تيرنجانو على القميص الأخضر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وحصل أنس العابدية من نادي أبوظبي للدراجات على القميص الأحمر لصاحب أفضل معدل سرعة برعاية بلدية الشارقة، أما القميص الأبيض برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، فقد فاز به محمد المطيوعي من منتخب الإمارات، أما قميص علم الإمارات برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة فقد حصل عليه الدراج محمد المطيوعي من منتخب الإمارات.

وتنطلق المرحلة الثانية "الاستدامة" غدا السبت لمسافة 137.66 كلم وتبدأ الساعة 11:00 صباحا من أمام مجموعة “بيئة” على أن تنتهي في أجمل مكان بالحمرية.

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