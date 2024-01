قبل ختام مباريات الأسبوع الثاني ..غنتوت وأبوظبي يتصدران البطولة الدولية للبولو

المصدر: وام

تصدر فريقا غنتوت بولو وأبوظبي بولو بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو في نسختها الـ23 والتي ينظمها نادي غنتوت بملاعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباقات الخيل والبولو.

وجاءت الصدارة قبل ختام مباريات الأسبوع الثاني من البطولة، التي تضم 6 فرق، وتختتم يوم الأحد الموافق 4 فبراير المقبل.

وفاز فريق غنتوت بولو على فريق لامار بولو بنتيجة 7/3 ليكون ذلك هو الفوز الثاني على التوالي لغنتوت، والخسارة الثانية لفريق لامار.

و استطاع فريق أبوظبي بولو تحقيق فوزه الثاني على حساب فريق AM بولو بنتيجة 10.5 مقابل 10 أهداف، بعد مواجهة مثيرة كان فيها فريق AM بولو الذي قادته الشيخة علياء آل مكتوم ندا قويا، وكاد يخطف الفوز في الشوط الرابع الذي انتفض فيه الفريق إلا أن صافرة النهاية حسمت اللقاء السريع الذي شهد احتساب 17 حالة "فاول" و17 ركلة جزاء . ويعد هذا هو الفوز الثاني لفريق أبوظبي بولو بقيادة فارس اليبهوني والخسارة الثانية لفريق AM بولو.

