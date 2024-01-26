"بارالمبية غرب آسيا" تنطلق غداً بمشاركة 12 دولة

المصدر: الشارقة-البيان

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق غداً (السبت)، دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة، والتي ينظمها نادي الثقة للمعاقين ، بمشاركة 513 مشاركا من 12 دولة، يتنافسون في 7 ألعاب، حتى 3 من فبراير الجاري.

رفع العلم والإفتتاح

ويشهد مقر نادي الثقة للمعاقين مراسم رفع علم الدورة صباح اليوم (السبت )، إعلاناً لانطلاقها ، الرسمي

كما يقام مساء اليوم السبت حفل الإفتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية والذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة العليا ليكون مفاجأة للبطولة حيث ينقل الحفل جهود إمارة الشارقة في تقديم أعلى مستوى من تنظيم البطولات الكبرى .

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.

سبع رياضات رئيسية

وبينت اللجنة أن الفرق المشاركة ستتنافس في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة.

انطلاقة

كما تبدأ أولى منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة صباح اليوم السبت وتستمر حتى 2 فبراير بينما تقام منافسات ألعاب القوى في الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير بمضمار نادي الثقة للمعاقين وتقام منافسات الريشة الطائرة أيام 28-29-30 يناير ومنافسات رفعات القوة أيام 1و2 فبراير والكرة الطاولة من 30 يناير إلى 1 فبراير ومنافسات البوتشيا أيام 28و29 يناير وكرةالهدف في الفترة من 29 يناير إلى 2 فبراير وتقام منافساتها بجمعية الإمارات المعاقين بصريا .

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس ، رئيس اللجنة المنظمة العليا : «كلنا ثقة في قدرات كوادرنا الفنية والتنظيمية في الخروج بالدورة بالصورة التي تليق بالإمارة الباسمة»، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل مرتبة عالمية في تنظيم البطولات العالمية، وتعتبر وجهة أساسية لأبطال العالم لتحقيق أرقام جديدة وتأهيلية للمنافسات البارالمبية وخاصة ونحن على مشارف دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. وأضاف: «النجاحات التي حققتها الإمارة الباسمة في استضافة بطولة الألعاب العالمية والنسخ السابقة لملتقى الشارقة، تلقي على عاتقنا مسؤوليات عديدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات»، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه البطولات الكبرى من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا، وترفع من تصنيفهم الدولي، من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

رعاية مميزة

تحظى الدوورة برعاية مميزة حيث تشمل الرعاية الذهبية كلا من مصرف الشارقة الإسلامي ودائرة الموانئ البحرية والجمارك ومواصلات الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وأصباغ ناشونال بينما تشمل الرعاية الفضية الشارقة لإدارة الأصول ومدينة الشارقة للإعلام ( شمس ) بينما تضم الرعاية البرونزية كلاً من شركة المروان للمقاولات والشارقة للتأمين وقناة الشارقة الرياضية الشريك الإعلامي وتضم الشركاء الإستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية الشارقة وبيئة وجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.



على هامش منافسات بطولة الريشة الطائرة ينظم الإتحاد الدولي للريشة الطائرة بالتعاون بتنظيم ورشة عمل للمدربين واللاعبين والحكام في رياضة الريشة الطائرة لإستعراض أخر القوانين ومستجدات رياضة الريشة الطائرة .

تبدأ اللجنة المنظمة للبطولة بإجراء فحوصات المنشطات بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات بداية من منافسات رفعات القوة وألعاب القوى .

تقوم قناة الشارقة الرياضية بتغطية فعاليات البطولة من خلال البث المباشر للمنافسات بداية من مراسم حفل الإفتتاح ومن ثم منافسات البطولة .

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