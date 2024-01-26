إعلان القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم للكرة الشاطئية

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم للكرة الشاطئية خلال عام 2023.ونشر "الفيفا" قائمة تضم أسماء 3 لاعبين هم البرتغالي بي مارتينز، والسويسري نويل أوت، والبرازيلي رودريجو، موضحاً أنه تم اختيار هؤلاء اللاعبين وفقاً لما أعلنته منظمة كرة القدم الشاطئية العالمية (BSWW).

وستُمنح الجائزة في حفل نجوم كرة القدم الشاطئية في دبي يوم 12 فبراير، قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية FIFA التي ستقام في دبي.

وسبق لبي مارتينز أن فاز بالجائزة للمرة الأولى في عام 2022، وحصل نويل أوت على المركز الثاني، علماً بأنه حل في المركز الثالث أيضاً في عام 2014، في حين حصل رودريجو على الميدالية البرونزية في عام 2019 خلف جارييلي جوري والفائز جوردان.

وقاد بي مارتينز منتخب بلاده البرتغال للتأهل إلى كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024"، كما قدّم رودريجو عاماً استثنائياً أيضاً، وذلك بمساهمته بـ6 ألقاب حققتها البرازيل، أما نويل أوت، فعلى الرغم من عدم تأهل سويسرا إلى نهائيات كأس العالم، فإن إيقافه لم يكن أمراً ممكناً في العام الماضي.

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