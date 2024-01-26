ربع نهائي دولية دبي للسلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تقام اليوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر مباريات الدور ربع النهائي لبطولة دبي الدولية الثالثة والثلاثين لكرة السلة بداية بلقاء منتخب تونس وبيروت بطل العرب في الثالثة والربع عصراً بتوقيت الإمارات، يليها في الخامسة والربع مساءً أهلي طرابلس مع أهلي بنغازي، ثم الرياضي اللبناني، حامل اللقب متصدر المجموعة الأولى، وهومنتمن اللبناني في السابعة والربع مساءً، وأخيراً سترونغ الفلبيني، متصدر المجموعة الثانية، مع سلا المغربي، رابع المجموعة الأولى، في التاسعة والربع.

وقياساً على عروض ونتائج الرياضي وسترونغ وتحقيقهما العلامة الكاملة تبدو حظوظهما أوفر لبلوغ الدور نصف النهائي المقرر غداً السبت على حساب هومنتمن وسلا، اللذين قدما عروضاً متواضعة في الدور التمهيدي واحتلا المركز الرابع في مجموعتيهما بفارق المواجهات المباشرة، بينما تتركز الأضواء على لقاء الفريقين الليبيين بنغازي وطرابلس، وتبقى الخيارات مفتوحة في اللقاء الرابع الذي يجمع بين منتخب تونس وبيروت، الذي ظهر بمستوى متواضع حتى الآن.

وكانت الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي قد أسفرت عن فوز الحكمة اللبناني على أهلي بنغازي 72/77، والوحدة السوري على الهومنتمن 85/92، والرياضي على النصر الإماراتي 82/85، وبيروت على منتخب الإمارات في الوقت الإضافي الأول 92/100 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 89/89.

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