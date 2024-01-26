إنجازان جديدان لاتحاد كلباء بالشطرنج والريشة الطائرة

المصدر: كلباء - البيان

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حقق لاعبو نادي اتحاد كلباء إنجازين جديدين في الألعاب الفردية في بطولة الريشة الطائرة وبطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية حيث أحرز النادي 7 ميداليات ملونة في منافسات بطولة الإمارات للريشة الطائرة للفئات العمرية تحت 11،13، 15 سنة، بينما نال لاعب النادي مايد سعيد المزروعي الميدالية الذهبية خلال مشاركته في البطولة التي كانت تحت رعاية اتحاد الإمارات للريشة الطائرة وبمشاركة أنديه الاتحاد.

ومن أبرز نتائج فريق الريشة الطائرة، فوز كل من محمد سالم المزروعي، وسيف خلفان المزروعي بفضيتين، وكل من عبد العزيز سيف المزروعي وعبدالله سعيد المزروعي تحت فئة 13 سنة وسعيد سيف المزروعي تحت 11 سنة وحمد عمير المزروعي بالبرونزيات وضمن مشاركة النادي في بطولة الفجيرة الدولية للقدرة الشطرنجية في نسختها الخامسة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج هذا الأسبوع بتاريخ20/21 بفندق نوفوتيل الفجيرة لفئة تحت 13 سنة بمشاركة أكثر من 100 لاعب ومن 11 دولة حل اللاعب أحمد خليفة البدواوي ضمن أفضل ثلاثة لاعبين على مستوى الإمارات في البطولة كما حقق للاعب محمد شايان الميدالية البرونزية.

بدوره أشاد مدير إدارة الألعاب الفردية عبدالله علي البلوشي بالنتائج المتحققة بكونها تمهد للانضمام للمنتخبات الوطنية مثمناً دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي برئاسة راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس الإدارة.

داعياً اللاعبين إلى مواصلة التدريب بانتظام للحفاظ على الإنجازات وتطويرها للأفضل.

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