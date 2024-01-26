الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.. آمنة المهيري تقدم أداءً جيداً في الظهور الأول

المصدر: وام

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حلت آمنة المهيري لاعبة منتخبنا الوطني للتزلج على المنحدرات الثلجية باستخدام اللوح الثلجي"السنوبورد" في المركز الـ 19 بمرحلة التصفيات المؤهلة للأدوار النهائية، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب، المقامة حالياً في مدينة جانجوون في كوريا الجنوبية بمشاركة 1900 رياضي ورياضية من 80 دولة من مختلف دول العالم.

وقدمت اللاعبة أداء جيداً في الظهور الأول للدولة بالألعاب الأولمبية الشتوية للشباب، بعد خوض جولتين بمشاركة 22 لاعبة محققة 6 أمتار كأفضل نتيجة شخصية في إجمالي المحاولات، إذ توجت اللاعبة النمساوية كارير حنا بالميدالية الذهبية، فيما حصدت النيوزيلاندية جورجالي لوسيا فضية المركز الثاني، وفازت التشيكية فولوبيتشوفا فانيسا ببرونزية المركز الثالث، كما حقق أليكس استريدج لاعب منتخبنا الوطني للتزلج المتعرج على المنحدرات الثلجية المركز الـ38 ضمن منافسات الدورة، إذ شهدت المسابقة مشاركة 63 لاعبا.

وأعرب محمد حسين خادم رئيس لجنة التزلج في اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية عن سعادته بمستوى الرياضيين المشاركين وقدرتهم على المنافسة في مثل هذه المناسبات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن “أولمبياد جانجوون” محطة فرعية ومرحلة مهمة في الإعداد واكتساب الخبرات، تمهيداً للتأهل والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في كورتينا بإيطاليا.

وأشار إلى أن “أولمبياد جانجوون” تأتي ضمن خطط اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية الرامية إلى فتح آفاق أوسع لمشاركة أبناء الإمارات في المحافل العالمية.

وأضاف أن هذه المشاركة ثمرة الاعتراف الذي حصل عليه الاتحاد الإماراتي من الاتحاد الدولي لرياضة التزلج وجهود " سكي دبي" التي ساهمت بشكل كبير في تطوير المستوى الفني للاعبين.

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