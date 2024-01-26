منتخب مصر لكرة اليد يحقق إنجازًا تاريخيًا وباريس تنتظره

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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حسم منتخب مصر لكرة اليد، تأهله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا، المقامة في القاهرة على حساب نظيره منتخب تونس.

وتمكن منتخب مصر من الوصول لنهائي البطولة الحالية، ليواجه منتخب الجزائر الذي تغلب على الرأس الأخضر.

وتستضيف مصر منافسات النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث بدأت منافسات البطولة 17 يناير وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتفوق منتخب مصر لكرة اليد على منتخب تونس بنتيجة 30/25 في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، ليتأهل للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، وهو إنجاز تاريخي للفراعنة.

وكان منتخب مصر تفوق على تونس في الشوط الأول من اللقاء، بنتيجة 17/12، في لقاء تألق فيه يحيى الدرع بعدما سجل 7 أهداف.

وبتأهلها للنهائي، تنافس مصر على بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس، حيث يتأهل بطل إفريقيا مباشرة، فيما يخوض 3 منتخبات أخرى منافسات الملحق.

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