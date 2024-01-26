طواف الشارقة الدولي ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينطلق اليوم طواف الشارقة الدولي التاسع للدراجات الهوائية ويستمر حتى 31 الجاري.

ويشارك في الطواف 168 دراجاً يمثلون 28 فريقاً ومنتخباً من 21 دولة بما فيها الإمارات. واكتملت الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث الذي يتكون من 5 مراحل لمسافة 503 كم ويصاحبه طواف محلي للشباب وسباق خاص لأصحاب الهمم، والدول المشاركة هي: الإمارات، إيطاليا، إسبانيا، هولندا، اليونان، بلجيكا، النمسا، البرتغال، فرنسا، السعودية، سلطنة عمان، العراق، البحرين، ماليزيا، تايلاند، اليابان، رواندا، موريشوس، مصر، الجزائر، المغرب.

ويحضر انطلاق الفعاليات عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، والدكتور ياسر الدوخي، مدير الطواف ورئيس اللجنة الفنية والحكام، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والجهات الراعية.

وتم افتتاح قرية طواف الشارقة أمس بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

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