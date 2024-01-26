كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. تألق لافت بمنافسات دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: أبوظبي - وام

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حلق «آر بي جي» لعبدالعزيز مبارك المعاضيد بلقب الشوط النهائي للجير تبع – فرخ فئة دول مجلس التعاون الخليجي، في اليوم الرابع عشر من منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، ويختتم غداً. وحل وصيفاً لهذا الشوط «دوجا» لفريق «كيو آر»، وجاء في المركز الثالث «جي تي فرحان 24» لمحمد عبدالوهاب أحمد الهاجري.

وفي الشوط النهائي للجير تبع – جرناس كان اللقب من نصيب «تي 26» لـ«كيو ار»، وحل وصيفاً «تي 14» لـ«بي اتس ار»، وفي المركز الثالث جاء «مرزوق» لأحمد إبراهيم أحمد مندي.

واقتنص «الشامخ» لحمد عبدالله العرجاني لقب الشوط النهائي للجير شاهين فرخ في فئة دول مجلس التعاون الخليجي، وحل مترك لحمد عبدالله العرجاني أيضاً في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «جي 4» لعبدالله بن إبراهيم البوعنين.

وفاز «بشير جي اس 33» لأحمد عبدالوهاب الهاجري بلقب الشوط النهائي للجير شاهين – جرناس، وحل ثانياً «فتاك» لفريق دسمان، وفي المركز الثالث حل «اتس 289» لحمد عبدالله غصين العرجاني، وفي نهائي شوط القرموشة – فرخ لفئة دول مجلس التعاون الخليجي كان لقب هذا الشوط من نصيب «نون» لعبدالله سعيد المري، وحل وصيفاً «40» لفريق «كيو ار»، وفي المركز الثالث جاء «دمعه» لحمد عبدالله العرجاني.

وحلقت «مرعوشة» لحمد عبدالله العرجاني بلقب الشوط النهائي للقرموشة جرناس لفئة دول مجلس التعاون الخليجي، لتؤكد تألق طيور حمد عبدالله العرجاني في هذا اليوم المثير، وحلت «هيبه» في الوصافة، «وجي 70» في المركز الثالث.

وتواصل البطولة منافساتها اليوم قبل إسدال الستار يوم غد، حيث تقام فعاليات الأشواط النهائية للتلواح الذهبي لفئات الشيوخ والعامة مفتوح، والعامة ملاك.

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