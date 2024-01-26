4 مواجهات تكشف عن المتأهلين إلى المربع الذهبي لدولية دبي للسلة اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدخل بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33 المراحل الإقصائية الحاسمة اليوم، حيث تقام 4 مباريات لتحديد المتأهلين الأربعة لنصف النهائي المحدد له غداً في صالة البطولة بنادي النصر، وشهدت الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات تحولات جديدة في مسار المنافسة أبرزها الاختبار الصعب الذي واجهه سترونغ الفلبيني المدعوم بثلاثة من لاعبي الـnba أمام أهلي طرابلس الليبي بقيادة المدرب المحنك فؤاد أبو شقرا، حيث كانت قمة المجموعة الثانية سجالاً بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة وانتهت لصالح سترونغ بفارق سلة واحدة 89 - 91.

الحدث الثاني تمثل بفوز منتخب الإمارات على الوحدة السوري بفارق 10 نقاط بعدما كانت الأفضلية للأخير، خصوصاً في النصف الأول.

وأثنى اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي رئيس اللجنة المنظمة، على أداء المنتخب قائلاً: إن الاحتكاك بفرق قوية يساعد الأبيض في الاستحقاق الآسيوي المقبل.

من جهة أخرى، شهدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، مباريات الجولة قبل الأخيرة، مشيدة بمستوى البطولة واستمرارها على مدى أكثر من ثلاثة عقود والجهود التي يبذلها اتحاد كرة السلة بقيادة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي لتطوير هذا الحدث الرياضي الأبرز والمحافظة عليه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز