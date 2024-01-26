ختام ناجح لبطولة كأس الاتحاد للمصارعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أمس منافسات بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، في مبادلة أرينا بمشاركة 300 لاعب تنافسوا في فئات الأشبال والناشئين والشباب، ضمن المصارعة الأولمبية، ومصارعة «المطارحة» الإماراتية التراثية.

وجرى تخصيص النزالات في ثاني وآخر أيام البطولة، لفئة تحت 17 عاماً في نزالات المصارعة وفئة الوزن المفتوح فوق 85 كجم في مصارعة المطارحة، بمشاركة لاعبين من مختلف أنحاء دولة الإمارات ومختلف الجنسيات. وقدم المشاركون أداءات قوية وأظهروا براعة كبيرة أمتعت الحضور وأضفت على فعاليات البطولة مزيداً من الإثارة.

وبعد مجموعة من النزالات الحماسية والمهارات الفذة تصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية الترتيب العام للبطولة، فيما كانت الوصافة من نصيب نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، وحلّ نادي خورفكان ثالثاً. وفاز عبدالله أحمد الهاشمي بالمركز الأول في منافسات المطارحة، وجاء محمد عبدالرحمن الحاج ثانياً، فيما حاز فيصل زيد الشحي المركز الثالث.

تتويج

وتوج محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، النادي الفائز بالكأس، كما شهد اليوم الثاني من البطولة حضور نخبة من كبار الشخصيات، في مقدمتهم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي؛ وصالح محمد صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي؛ والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، وأعضاء مجلس إدارة اللعبة؛ ونيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة.

وتعليقاً على البطولة، قال طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة: «شهدت بطولة كأس الاتحاد للمصارعة مستويات فنية رائعة ومستويات جيدة من المشاركة والتفاعل من الرياضيين المستقلين أو الأندية الخاصة أو الحكومية، ما يبشر بنقلة نوعية في رياضة المصارعة خلال المستقبل القريب، ولا سيما في ضوء اعتماد الاتحاد استراتيجية من شأنها إعادة رسم ملامح مشهد المصارعة في الدولة، حيث نعتزم نشر هذه الرياضة في المدارس والأندية.

ونتطلع إلى الاحتفاء بأبطال إماراتيين قريباً والذين سيمثلون دولة الإمارات في البطولات الإقليمية والدولية والوصول إلى الأولمبياد. ونتمنى لجميع المشاركين كل التوفيق ونتطلع لرؤيتهم في بطولات أخرى ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة».

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