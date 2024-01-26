أفضل 10 لاعبات عالمياً يشعلن الحماس في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة جميع اللاعبات المصنفات ضمن المراكز العشرة الأوائل في تنس المحترفات في النسخة الجديدة من البطولة، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً البلاروسية أرينا سابالينكا، والكازاخستانية إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون والمصنفة الثالثة عالمياً ووصيفة بطولة دبي 2020.

وتقام بطولات سوق دبي الحرة للتنس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث تنطلق النسخة 24 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات 18 فبراير المقبل وتستمر حتى 24 من الشهر نفسه، تليها فعاليات الدورة 32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال بين 26 فبراير و2 مارس، والتي تُقام في إطار منافسات جولة رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة، ويبلغ مجموع جوائز البطولتين أكثر من 6 ملايين دولار.

وتضم قائمة المشاركات كذلك الأمريكية كوكو غوف المصنفة الرابعة عالمياً ومواطنتها جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة عالمياً، والنجمة العربية التونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، والتشيكية ماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة عالمياً، واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالمياً، والتشيكية كارولينا موتشوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، واللاتفية يلينا أوستابينكو، المصنفة العاشرة عالمياً وحاملة لقب نسخة 2022، ومن المنتظر أن تشعل مشاركة أفضل 10 لاعبات في العالم الصراع على لقب الدورة الجديدة.

كما تستعد التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة 11 عالمياً للدفاع عن لقبها الذي حققته العام الماضي على حساب شفيونتيك التي تتطلع بدورها لتحقيق لقبها الأول في دبي.

أهمية كبيرة

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يسعدنا أن نشهد مشاركة العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي، مما يؤكد على الأهمية الكبيرة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس.

وتُظهر مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة عالمياً الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه البطولة من فئة 1000 نقطة، ونحن نتطلع إلى المزيد من المنافسات المشوقة هذا العام». ومن جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: «تسرنا رؤية العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي مرة أخرى، وتزداد أهمية هذه البطولة كل عام، ولا سيما بعد أن أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس بشكلٍ دائم».

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