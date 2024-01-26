سلطان صالح: طموحاتي في الرماية لا حدود لها وأحلم بأولمبياد 2028

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سلطان صالح محمد حسن، لاعب نادي الذيد للرماية، الفائز مؤخراً بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في فئة أفضل ناشئ إماراتي، أن طموحاته لا حدود لها ويحلم دوماً برفع علم الإمارات خفاقاً عالياً على منصات التتويج في المنافسات العالمية والإقليمية، مبيناً استعداداته من أجل خوض جميع المنافسات المقبلة في 2024، من أجل تطوير نفسه تمهيداً لتحقيق حلمه الأبرز في حصد ميداليات ببطولة العالم، وصولاً إلى الحلم الأكبر من خلال المشاركة في الدورة الأولمبية 2028.

وثمن بطل رماية الإمارات الصاعد، الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مثنياً على رعاية ودعم مجلس الشارقة الرياضي، برئاسة عيسى هلال الحزامي، ومجلس إدارة نادي الذيد برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، ومدربه في النادي والمنتخب كابتن معمر عماد العلاف، الذي أسهم في اكتشافه وتطوير مستواه بشكل مميز، كما ثمن دور زملائه بالنادي والمنتخب وأسرته لدعمهم ورعايتهم التي أسهمت لوصوله للمرحلة الحالية من العطاء والإنجاز.

وعن حصوله على المركز الأول في جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في فئة الناشئين، أكد أنها خطوة استثنائية تضاف إلى سجله الرياضي. من جهته، تقدم سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعم سموه الدائم ورؤيته الحكيمة في تطوير الرياضة في إمارة الشارقة، وتمنى للنادي ولاعبيه المزيد من النجاحات في المستقبل القريب، خاصة رماة النادي الذين يمثلون النصيب الأكبر في تشكيلة منتخب الإمارات للرماية، وهذا يدل على تميزهم وتميز إدارة النادي في تطوير قدرات اللاعبين في ظل أجواء احترافية متميزة قادرة على إخراج إبداعاتهم.

وأكد سالم بن هويدن، أن رياضة الرماية بنادي الذيد تحظى بالاهتمام والتقدير من مجلس الإدارة، خاصة مع وجود مواهب متميزة قادرة على تحقيق الحلم ورفع علم الإمارات في المحافل العالمية، هذا الإنجاز نقطة فارقة في مسيرة النادي وفخر لنا جميعاً دائماً نشجع المواهب الرياضية وندعم اللاعبين في سعيهم نحو التفوق والتميز، وتحفيزهم للمشاركة في أنشطة رياضية متميزة. نؤمن أن الرياضة أسلوب حياة قادر على بناء شخصيات قوية ورسم مستقبل أفضل لوطننا الغالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز