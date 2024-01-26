كأس دبي للتحدي ينطلق بمواجهة الزمالك والرجاء اليوم

المصدر: دبي - البيان

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برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق اليوم باستاد آل مكتوم في نادي النصر، النسخة الافتتاحية من «كأس دبي للتحدي 2024»، ويلتقي في السادسة مساءً الزمالك، بطل الدوري المصري لأربعة عشرة مرة، والرجاء البيضاوي، بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 3 مرات، وبطل كأس المغرب ثماني مرات.

يشارك في البطولة إلى جانب الزمالك والرجاء، ووهان ثري تاونز الصيني والأهلي السعودي وتستمر المنافسات حتى 28 الجاري.

وتسهم البطولة في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لفعاليات كرة القدم، وتعزيز حضورها في أجندة دبي السنوية من الفعاليات الرياضية.

وتقام الفعالية بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي وجالوب جلوبال. ويلعب في السادسة مساء غد ووهان ثري تاونز مع نظيره الأهلي السعودي، ويشهد اليوم الأخير من المنافسات «الأحد» مباراة تحديد المركز الثالث في الرابعة عصراً، ويليها المباراة النهائية في الثامنة مساءً.

تعزيز

ورحب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بضيوف المؤتمر الصحافي الذي أُقيم في المقر الرئيسي لمجلس دبي الرياضي، وحضره اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، واللاعب الحالي لفريق الأهلي السعودي، وعدد من ممثلي الأندية المشاركة، وممثلي دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شركاء المجلس في النجاح، وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية وأكثرها نجاحاً، وأسرة شركة النصر لكرة القدم مستضيفة الحدث، وقال: «أصبحت دبي وجهة مفضلة لأبرز الفرق العالمية التي تحضر سنوياً لإقامة المعسكرات التدريبية والمشاركة في بطولات من هذا النوع، والتي تهدف بدورها إلى تطوير كرة القدم وتعزيز التعاون بين الأندية المحلية والعالمية، وكذلك إتاحة الفرصة أمام الجماهير من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجواء المباريات الحماسية وتشجيع فرقها من قلب الحدث، لا سيما أن دبي تحتضن أكثر من 200 جنسية نحرص أن نمنحها هذه الفرصة السنوية لمتابعة فرقها المفضلة».

وأضاف: «بعد أن قدمت دبي الموسم الماضي بطولة جمعت بين أقوى الأندية الأوروبية هي ليفربول أرسنال، وليون، وميلان، الذين أمتعوا جماهيرهم الكبيرة، يسعدنا أن نقدم هذه البطولة أربعة أندية رائدة من قارتي آسيا وأفريقيا يتمتع كل منهم بقاعدة جماهيرية عريضة منها 3 أندية عربية، وأحد الأندية الصينية الكبيرة».

وأكد حارب أن الخبرات التنظيمية التي تمتلكها دبي واستاد آل مكتوم في استضافة الفعاليات الرياضيات الكبرى سيسهم في تعزيز نجاح هذه البطولة الرائعة والمرتقبة، كما أكد أن المعلب نفسه استضاف في عقد السبعينات عدداً من الفرق العالمية ومن بينها سانتوس البرازيلي ونجمه الأسطوري بيليه، وكذلك بطل نادي أوروبا ليفربول ونادي أرسنال وغيرها الكثير من الفرق.

حدث بارز

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تشكل الدورة الأولى من كأس دبي للتحدي 2024 لكرة القدم حدثاً بارزاً من شأنه ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية لإقامة أبرز الفعاليات». وأضاف: «يشكل تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى ركيزة أساسية في استراتيجية السياحة في دبي.

وكلنا ثقة بأن هذه البطولة ستستقطب اهتماماً واسعاً في دول الأندية المشاركة، لا سيما أنها تضم أبرز النوادي فيها، فضلاً عن الإقبال الذي ستشهده المباريات من مشجعي تلك الفرق في دولة الإمارات، كما ستترك كأس دبي للتحدي أثراً إيجابياً في القطاعات المرتبطة بالسياحة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وتشكل الكأس حدثاً سنوياً بارزاً في أجندة دبي الشتوية للفعاليات الرياضية، وتستقطب مجموعة من أبرز الفرق الأفريقية والآسيوية، وذلك بفضل العديد من المزايا التي تتمتع بها دبي في هذا الوقت من العام، مثل الطقس المعتدل والبنى التحتية الرياضية المميزة والمباريات المشوقة ضد فرقٍ عالمية أخرى، ما يسهم في تعزيز حضور علامات تلك الفرق على مستوى العالم».

وأشاد عبد الله سالم بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتنظيم هذا الحدث الذي يؤكد ريادة دبي ويعزز مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات المختلفة ومن بينها الفعاليات الرياضية.

وقال: «يسرنا أن نستضيف هذه البطولة في استاد آل مكتوم التحفة الرياضية المعمارية، وأصبح ملتقى لأكبر الأندية العالمية ووجهة تستقطب الجماهير العاشقة للرياضة».

وأضاف: «جاهزون لاستقبال الآلاف من الجماهير من الدول العربية الشقيقة ومن الصين الصديقة، ولدينا الإمكانيات والخبرات والتجارب التي ترتقي بفعاليات دبي إلى آفاق جديدة من التميز، وأن نوفر للجمهور الأجواء المطلوبة للاستمتاع بالمباريات، ونحن على ثقة بأن الفرق المشاركة ستقدم الأداء الذي يتناسب مع عراقتها وجماهيريتها الكبيرة، وأن تجعل من الحدث تجربة ممتعة للجميع».

وقال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: «كانت التحضيرات للنسخة الأولى من كأس دبي للتحدي جارية منذ مدة، ومع اقتراب انطلاق صافرة أولى مبارياتها، نتطلع لحضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الحماسية، وتعكس استضافة البطولة لمجموعة من أبرز الفرق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الآمال الكبيرة التي نحملها لها».

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