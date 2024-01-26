منتخب الجودو يبدأ مشوار «البرتغال فراند بري» اليوم

المصدر: لشبونة - البيان

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تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة البرتغال «جراند بري» للجودو التي يستضيفها الاتحاد البرتغالي في مدينة أوديفيلاس، وتم تخصيص نزالات الغد لفئة السيدات، وتمثل الإمارات فيها لاعبة منتخبنا الوطني باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم.

ويشهد ثاني أيام البطولة، مشاركة لاعبنا كريم عبد اللطيف في منافسات وزن الخفيف المتوسط «تحت 73 كجم»، فيما يخصص ثالث أيامها لمنافسات الوزن الثقيل الذي يشهد مشاركة لاعبنا جريجوري أرام في «الوزن الثقيل» تحت 90 كجم، وزميله معروف عمر في وزن فوق 100 كجم.

وتستمر منافسات البطولة حتى 28 يناير الجاري بمشاركة 644 لاعباً ولاعبة من 92 دولة. وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على حث البعثة خلال اتصاله فور وصول البعثة مدينة لشبونة بالسيد ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، رئيس البعثة، على ضرورة مزيد من البذل والعطاء خلال منافسات البطولة الافتتاحية للعام الجديد تطلعاً لمزيد من المشاركين في أولمبياد باريس 2024.

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