«دبي البحري» ينظم بطولة الخليج الأولى للشراع الحديث لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم والتشجيع المستمر وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمتابعة سموه الدائمة وتوجيهاته السديدة.

وثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الثقة الغالية التي منحها إياهم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتوّلي مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 تحت مظلة مجلس دبي الرياضي مؤكدين على العمل كفريق عمل واحد من أجل تحقيق الأهداف واستمرار نهج القيادة الرشيدة نحو التميز والريادة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأول بعد قرار تشكيله الذي صدر بداية شهر يناير الجاري لتولي مهام العمل في إدارة النادي لمدة 4 سنوات مقبلة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وعضوية كل من سيف جمعة السويدي، نائب الرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، والمدير التنفيذي محمد عبدالله حارب.

حرص

وحرص رئيس مجلس إدارة مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في مستهل الاجتماع على توجيه شكر خاص إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن عملوا بإخلاص وتفان خلال الدورة الماضية متمنياً التوفيق والنجاح للجميع في مجلس الإدارة والوحدات التنظيمية وفرق العمل في النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود الإدارة التنفيذية والوحدات الإدارية في النادي خلال الفترة الماضية وما أنجز خلال الفترة الماضية في تحقيق أهداف التوجه والخطة الإستراتيجية للنادي 2021-2027 ومواجهة التحديات لتكون الحافز للوصول للمكتسبات خلال المرحلة المقبلة والتي يسعى خلالها النادي لاستشراف مرحلة جديدة.

وناقش الاجتماع التقارير الإدارية والفنية الخاصة بسير العمل ومن بينها إقرار عدد من لوائح الشؤون الإدارية واعتمادها بداية مع العام الجديد كما اطلع على سير فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 والذي قطعت فيه إدارة الشؤون الرياضية جزءاً كبيراً فيه وتستعد لوضع بصمات الختام في الفترة المقبلة قبل عرس سباقات الموسم كرنفال القفال في نسخته رقم 33.

واستعرض الاجتماع أهم الفعاليات المرتقبة والمستحدثة في روزنامة الموسم 2023 - 2024 ومنها التحضير لاستضافة وتنظيم بطولة الخليج الأولى لأصحاب الهمم للشراع الحديث تحت مظلة الأولمبياد الخاص العالمي والأولمبياد الخاص الإماراتي خلال الفترة من 4 - 8 مارس المقبل.

ترحيب

وأعلن مجلس إدارة النادي ترحيبه الكامل باستضافة البطولة المرتقبة والتي تجمع شريحة مهمة في المجتمع وتدعم أهداف النادي المجتمعية في الاهتمام بمختلف الفئات وتعزز من جهوده التي انطلقت منذ مواسم لتفعيل هذا الجانب حيث سيجمع الحدث جميع منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأثنى مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الخطوات والمبادرات التي تم تحقيقها ومن بينها زيادة التعاون مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة عبر إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد كبير من المؤسسات مما يعزز مكانة النادي.

وبارك النجاح الكبير الذي حققه النادي بعد تعاقد إدارة الفيكتوري لتكون الجهة المنفذة للعمليات التشغيلية لفريق ميامي للزوارق السريعة الذي سيشارك في جولات بطولة العالم للزوارق الكهربائية التي تنطلق شهر فبراير المقبل من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

واعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشاركة فريق الفيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا1 في النسخة الجديدة من بطولة العالم 2024 من أجل استكمال الطموحات ومواصلة النجاحات التي حققها الفريق العام الماضي بحصوله على المركز الثاني في الترتيب العام حيث ستبدأ البطولة العالمية هذا العام من اندونيسيا التي تستضيف الجولة الأولى خلال الفترة من 23 - 25 فبراير المقبل.

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