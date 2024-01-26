إثارة في الجولة الثانية لكأس دبي الفضية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس دبي الفضية للبولو 2024، إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، والتي أقيمت أول من أمس، تسجيل 47 هدفاً في مباراتين، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ففي المباراة الأولى استطاع فريق «الحبتور» اقتناص الفوز على فريق «ذئاب دبي كافو» بنتيجة 13 - 12، محققاً فوزه الثاني على التوالي في البطولة ورافعاً رصيده إلى 4 نقاط، في حين لا يزال فريق «ذئاب دبي كافو» بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق «بنجاش» من تحقيق الفوز على «الإمارات» بنتيجة 12 هدفاً مقابل 10 أهداف، ليحصل على أول نقطتين له في البطولة، فيما توقف رصيد الإمارات عند نقطتين أيضاً. وكانت الجولة الأولى للبطولة قد شهدت إحراز 39 هدفاً، بعد فوز «الإمارات» على «ذئاب دبي كافو»، و«الحبتور» على «بنجاش». وستجمع مباراتا الجولة الثالثة، المقرر إقامتها غداً السبت، بين «الإمارات» مع «الحبتور»، و«بنجاش» مع «ذئاب دبي كافو».

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