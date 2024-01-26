مهرجان أبوظبي البحري.. سباق المحامل الشراعية 22 قدماً غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم غدٍ سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي البحري.

وينطلق السباق من أعالي جزيرة المصنعة لمسافة 7 أميال بحرية باتجاه خط النهاية أمام مقر النادي على كورنيش أبوظبي، بمشاركة أكثر من 50 محملاً.

وتجد هذه الفئة من السباقات إقبالاً كبيراً من الشباب الذين يحرصون على خوض تجربتها، والتعرف على أسرار الإبحار عبر المحامل الشراعية الصغيرة، وخوض تحدياتها، كونها تمثل المحطة الأولى على سلم السباقات التراثية، ومنها ينطلق البحارة إلى الفئات الأكبر.

ويولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أهمية كبرى للسباقات التراثية، ويتضمن برنامج النادي تنظيم العديد منها، في مناسبات مختلفة، دعماً لجهود الحفاظ على التراث.

وأكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباقات التراثية تمثل الركيزة الأساسية في استمرار توهج الموروث البحري، الذي عاشه الآباء والأجداد في العقود الماضية، والنادي يقدمه الآن لشباب الوطن.

وقال إن برنامج مهرجان أبوظبي البحري يتضمن إلى جانب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً سباقاً آخر للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، يقام في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.

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