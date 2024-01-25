أبطال الإمارات على موعد مع إنجازات جديدة في "بارالمبية غرب أسيا " الشارقة 2024

المصدر: الشارقة-البيان

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مع بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة ، التي تستضيفها إمارة الشارقة متمثلة في نادي الثقة للمعاقين خلال الفترة من 27 يناير وحتى 3 فبراير القادم ، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة يواصل فرسان الإرادة استعداداتهم لتسطير إنجازات جديدة تضاف إلى مسيرتهم الرياضية الزاهية .

ابن خادم : انجازات أصحاب الهمم ثمرة دعم القيادة الرشيدة

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية أن المكتسبات التي حققتها رياضة أصحاب الهمم في الآونة الأخيرة ما هي إلا نتاج دعم قيادتنا الرشيدة لأبنائها، إذ تعد رياضة ذوي الإعاقة الرافد الرئيس لإنجازاتنا الدولية خلال الفترة السابقة والقادمة وحافزاً لبذل المزيد من الجهد.

وقال: نحن على مشارف مشاركة في بطولة رياضية هي الأهم لذوي الإعاقة في منطقة غرب أسيا ، أمامنا تحد جديد، وعلى ثقة بأن أبناءنا لن يخيبوا

الظن مثلما عودونا دائماً على الإنجازات، خصوصاً وأن رياضة ذوي الإعاقة في تطور مستمر، حيث نسعى لتقديم الأفضل في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فرسان الإرادة، ومتفائلون بأن أبناءنا قادرون على العطاء ومواصلة الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أن منتخبنا يملك طموحات كبيرة لتحقيق إنجازات والتواجد على منصات التتويج .

استعدادات قوية

وأكد ذيبان المهيري أمين عام اللجنة البارالمبية الإماراتية ، أن استعدادات منتخبنا بلغت ذروتها، من أجل أن يرسم اللاعبون واللاعبات صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم وخاصة أن البطولة تقام في دولة الإمارات ، متطلعاً أن تكون الألقاب من نصيب أبطالنا وكشف المهيري أن بعثة منتخبنا المشاركة في ألعاب الشارقة ، تجمع بين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب، متطلعاً أن يستفيد الذين يشاركون لأول مرة من تواجدهم في الحدث الرياضي الكبير ، الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وأشار إلى أن جميع اللاعبين على قدر التحدي لرسم صورة طيبة عن رياضة أصحاب الهمم ، التي تسير على الطريق الصحيح، مثمناً دور الأندية الشريك الأصيل مع اللجنة البارالمبية في توفير مقومات النجاح للاعبين وصولاً للتواجد على منصات التتويج وأضاف المهيري أن المنتخب الإماراتي يشارك بوفد قوامه 83 لاعب ولاعبة يشاركون في سبعة رياضات مختلفة .

محمد القايد.. بطولات الشارقة لها مذاق خاص

البطل البارالمبي محمد القايد، أكد استعداده الكامل لخوض غمار منافسات الألعاب البارالمبية لغرب أسيا مشيرا بأنه ختم استعداداته للبطولة بمعسكره التدريبي في تايلند من أجل تحقيق انجاز يليق بدولة الإمارات وأوضح القايد أن البطولات التي تقام في دولة الإمارات وخاصة في الشارقة لها طابع خاص في نفسه متمنيا أن يتواجد على منصات التتويج ويهدي إنجازه إلى القيادة الرشيدة و نصير المعاقين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة ويشارك القايد في منافسات العدو بالكراسي المتحركة فئة T34 في منافسات 100 م و200م و 400 و 1500 م .

محمد الزرعوني .. جاهزون للتحدي

أكد بطلنا محمد الزرعوني والمشارك في منافسات كرة السلة والريشة الطائرة أنهم أكملوا الجاهزية للمشاركة في الحدث الكبير من أجل الظهور بصورة جيدة والمنافسة بقوة على نيل الميداليات، لافتاً إلى أنه يثق في كافة زملائه اللاعبين الذين يبذلون جهداً مقدراً في التحضيرات، من أجل رفع علم الدولة في الدورة

وقال: أن المنافسة ستكون صعبة، ولكننا على قدر المسؤولية حيث نملك نخبة من اللاعبين المميزين في مختلف الرياضات، وتحقيق الإنجازات لن يأتي من فراغ، إذ يقف خلفها دعم كبير ولا محدود من قيادتنا الرشيدة .

نورا الكتبي : تجربة قوية لباريس 2024

نورة الكتبي، أول من فازت بميدالية نسائية في تاريخ الألعاب البارالمبية، لتدخل بذلك التاريخ متحديةً حيث كانت على موعد في تسطير اسمها في سجل الأبطال عندما حققت بفضية مسابقة دفع الجلة سيدات فئة «اف 32»، في دورة الألعاب البارالمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتطمح الكتبي إلى مواصلة الإنجازات والتواجد على منصات التتويج في بطولة الشارقة مشيرة أن البطولة فرصة جيدة وتجربة قوية قبل الألعاب البارالمبية باريس 2024 مشيرة بأن تواصل تدريباتها بإنتظام من الوصول إلى أعلى مستوى فني وبدني قبل المشاركة في البطولة ومنافسة أبطال العالم من أصحاب الخبرات الكبيرة في المنافسات العالمية .

جدير بالذكر أن الدورة تشهد تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة، ، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة.

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