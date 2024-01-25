المصنفات الـ 10 الأوائل عالمياً يشاركن في بطولة سوق دبي الحرة للسيدات 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت بطولات سوق دبي الحرة للتنس عن مشاركة المصنفات العشر الأوائل في النسخة الجديدة من البطولة، ومن بينهن المصنفة الأولى عالمياً إيجا شفيونتيك والمصنفة الثانية عالمياً أرينا سابالينكا.

وتُقام النسخة الـ 24 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس لفئة السيدات خلال الفترة من 18 إلى 24 فبراير المقبل، تليها النسخة الـ32 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال خلال الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس المقبلين.

تضم قائمة اللاعبات المشاركات في البطولة أيضا كلاً من إيلينا ريباكينا، حاملة لقب بطولة ويمبلدون والمصنفة الثالثة عالمياً، وكوكو جوف المصنفة الرابعة عالمياً، وجيسيكا بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، والنجمة العربية أُنس جابر، المصنفة السادسة عالمياً، وماركيتا فوندروسوفا، المصنفة السابعة عالمياً، وماريا ساكاري، المصنفة الثامنة عالمياً، وكارولينا موتشوفا، المصنفة التاسعة عالمياً، ويلينا أوستابينكو، المصنفة العاشرة عالمياً.

وتسعى شفيونتيك لتعويض خسارتها أمام باربورا كريتشيكوفا في المباراة النهائية لدورة العام الماضي وتحقيق الفوز بالبطولة، لا سيما بعد خسارتها أمام ليندا نوسكوفا في بطولة أستراليا المفتوحة.

كما تسعى اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا للدفاع عن لقبها الذي حصلت عليه في الدورة 24 من بطولة السيدات التي أصبحت مؤخراً إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "يسعدنا أن نشهد مشاركة العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي، مما يؤكد الأهمية الكبرى لبطولات سوق دبي الحرة للتنس".

وأضاف: ""تُظهر مشاركة 18 من أفضل 20 لاعبة عالمياً الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه البطولة من فئة 1000 نقطة، ونحن نتطلع إلى المزيد من المنافسات المشوقة هذا العام".

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: "تسرنا رؤية العديد من أبرز لاعبات التنس العالميات في دبي مرة أخرى، وتزداد أهمية هذه البطولة كل عام، ولا سيما بعد أن أصبحت إحدى بطولات فئة 1000 نقطة في منافسات رابطة محترفات التنس بشكلٍ دائم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز