«عربية السيدات».. 8 منشآت رياضية متطورة تحتضن المنافسات

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة العليا للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، جاهزية 8 منشآت رياضية متطورة، تتوزع على مواقع مختلفة في مدن ومناطق الشارقة، لتوفير أفضل الظروف والخدمات للفرق العربية واللاعبات، وتراعي أعلى مستويات السلامة والأمان. وتنطلق البطولة في الفترة من 2 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة 560 لاعبة من 15 دولة عربية، ويتم التنافس في 8 ألعاب رياضية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية نظمتها اللجنة المنظمة العليا للنسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات أخيراً لوفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، للوقوف على جاهزية المنشآت والمرافق التي تحتضن تدريبات ومباريات الدورة، برئاسة عبد العزيز العنزي، الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وحضور الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة، رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة في الاتحاد، وحنان المحمود، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونورة علي الشامسي، مديرة الدورة، وفيصل غسال، عضو لجنة الإشراف والمتابعة في اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

ثناء

وأثنى وفد اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية على مستوى الاستعدادات والتجهيزات، مؤكداً أن المرافق والمنشآت تحظى بأعلى معايير السلامة والأمان، وتلبي احتياجات الرياضيات والمشاركات في الدورة. كما أشاد الوفد بمواقع المنشآت الرياضية، التي ترتبط بالسياق الثقافي والاجتماعي للشارقة، وتعكس الرؤى التي تهدف لها «عربية السيدات»؛ في تمكين المرأة، وتعزيز الهوية العربية، وإثراء التنوع الثقافي.

وتتميز المواقع الرياضية التي تستضيف دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بمرافق متطورة ومتكاملة، تضمن الراحة والتدريب والمنافسة للاعبات والأجهزة الفنية والإدارية.

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