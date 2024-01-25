نهيان بن مبارك يتوج الفائزين في بطولة كأس الاتحاد للمصارعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، انطلقت فعاليات النسخة الافتتاحية من بطولة كأس الاتحاد للمصارعة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة، وشهدت منافسات قوية ونزالات مشوقة في يومها الأول.

وتوج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الفائزين بحضور محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة؛ والدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعبد المنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ونيناد لالوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، وإسلام ماخاتشيف، نجم بطولة يو إف سي وبطل رياضة السامبو، وحمزات شيماييف، نجم بطولة يو إف سي.

واستقطبت البطولة 272 رياضياً من ستة أندية مختلفة يتنافسون في فئات الأشبال والناشئين والشباب، حيث شهد اليوم الأول نزالات فئة تحت 15 عاماً.

كما شهدت البطولة منافسات في رياضة المطارحة الإماراتية التراثية بمشاركة 52 لاعباً غالبيتهم أبطال من خلفيات رياضية متنوعة، سواء الجوجيتسو أو ألعاب القوى أو المصارعة، وفق فئات أوزان تحت 75 كجم وتحت 85 كجم، فيما يشهد غداً منافسات الوزن المفتوح فوق 85 كجم.

مشاركة جيدة

وقال طلال الهاشمي: «يسرنا إطلاق بطولة كأس الاتحاد للمصارعة بمشاركة لاعبين من جميع أنحاء الدولة ومختلف الجنسيات، حيث اختتمنا نزالات فئة تحت 15 عاماً، ونستعد لانطلاق نزالات فئة تحت 17 عاماً. كما اشتملت البطولة على نزالات رياضة المطارحة، والتي ترتبط بقوة بالتراث الإماراتي، وتم الاعتراف بها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة كأحد أنواع المصارعة التراثية، وشهدت مشاركة جيدة . ولاقت البطولة حضوراً لافتاً من الجمهور ولا سيما طلاب المدارس الذين جاؤوا gاستكشاف المطارحة عن كثب».

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