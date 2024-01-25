سالم الزعابي.. صافرة ذهبية في «دولية دبي للسلة»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يشعر حكمنا الدولي سالم الزعابي بكثير من الفخر، من خلال مشواره الطويل في تحكيم كرة السلة عموماً، وفي بطولة دبي الدولية على وجه الخصوص، حيث امتد ارتباطه بالبطولة واللعبة 15 عاماً، رغم صغر عمره، وتمثل النسخة 33 الحالية لدولية دبي للسلة، حدثاً مهماً في مشواره مع البطولة والتحكيم، بعد أن بلغ فيها المباراة رقم 100، ودخل في المئوية الثانية بالبطولة.

وارتبط الزعابي بالبطولة منذ بداية مشواره مع الصافرة في نسخة عام 2008، وأصبح ثاني حكم مواطن ضمن دائرة المئوية مباراة في البطولة، بعد عميد حكام قارة آسيا، يعقوب غابش، الذي رافق البطولة منذ انطلاقتها عام 1989.

ويدين الزعابي بالفضل في هذا المشوار الطويل، إلى أسرة اللعبة عموماً، واتحاد الإمارات لكرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي على وجه الخصوص، مؤكداً على أن دعم اتحاد اللعبة كان مؤثراً في تطوير وتأهيل حكام مواطنين، ما أهله للارتباط مبكراً بهذا المجال، قبل أكثر من 15 عاماً، ووجد التشجيع ليشارك في دولية دبي للسلة من أول موسم.

ويشير الزعابي إلى أن البطولة تمثل حدثاً مهماً للاعبين والحكام وكل فئات اللعبة، وتسهم في اكتساب الخبرات وصقل الموهوبين، كل في مجاله، كما عبّر عن فخره بالمشاركة مع نخبة حكام القارة في آسيا، ومرافقة عميد الحكام يعقوب غابش.

وأشار الزعابي للفوائد الجمة للتحكيم من بطولة دبي الدولية، وعلى وجه الخصوص التحكيم الإماراتي، الذي وضع بصمته بوضوح منذ إشهار البطولة قبل أكثر من 30 عاماً، وقال إن التحكيم في دولية دبي، لا يقل عن أي بطولة قارية من واقع مشاركة نخبة الفرق، وأميز اللاعبين من مختلف دول العالم، وامتدح الزعابي النسخة 33 الحالية، واعتبرها من النسخ المميزة، لا سيما وتضم 12 فريقاً، بينهم منتخبان وطنيان، وبقية الفرق عبارة عن منتخبات، لما تضمه من لاعبين أصحاب أسماء لامعة.

وقال إن الفائدة من دولية دبي للسلة تنعكس إيجاباً على التحكيم الإماراتي في مشاركاته الخارجية، وعلى الفرق واللاعبين، وهي من أفضل البطولات على مستوى الشرق الأوسط في كرة السلة.

ظهور قوي للنصر

وعاد النصر الإماراتي للظهور القوي بعد فوزه المثير على المنتخب التونسي 74/80 في اليوم الخامس للبطولة، وهو الفوز الثاني له ضمن المجموعة الأولى التي يتصدرها الرياضي اللبناني، حامل اللقب، بالعلامة الكاملة «8 نقاط»، يليه ثلاثة فرق برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين، وهي النصر ومنتخب تونس وسلا المغربي، ثم أهلي بنغازي الليبي بالمركز الخامس برصيد 5 نقاط، من فوز واحد، بينما ودع الحكمة اللبناني البطولة بعد 5 هزائم، آخرها أمام سلا المغربي.

وفي ما يتعلق بالمجموعة الثانية، يأتي في الصدارة فريقا سترونغ الفلبيني وأهلي طرابلس الليبي، برصيد 8 نقاط من أربع انتصارات متتالية، يليهما بيروت وهومنتمن اللبنانيان برصيد 4 نقاط، من فوز واحد و خسارتين، ثم منتخب الإمارات والوحدة السوري برصيد 3 نقاط من ثلاث هزائم.

وتختتم اليوم مباريات الدور الأول بإقامة 4 مواجهات، تجمع الأولى في الثالثة والربع بعد الظهر منتخب الإمارات وبيروت اللبناني لحساب المجموعة الثانية، تليها في الخامسة والربع مساءً مباراة النصر والرياضي اللبناني ضمن المجموعة الأولى، ثم في السابعة والربع مساء مباراة الوحدة السوري والهومنتمن اللبناني لحساب المجموعة الثانية، وتختتم المباريات في التاسعة والربع مساء بين الحكمة اللبناني وأهلي بنغازي الليبي، ضمن المجموعة الأولى.

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