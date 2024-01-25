3 أبطال سابقين يتقدمون المشاركين في «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يغيب عن النسخة 32 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً وحامل لقب البطولة 5 مرات، لرغبته في نيل قسط من الراحة خلال شهر فبراير المقبل، بعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، التي بلغ فيها أمس منافسات نصف النهائي للمرة الـ11 في مسيرته وبات على بعد مباراة واحدة من تحقيق لقبه الـ25 في البطولات الكبرى.

تقام منافسات بطولتي السيدات والرجال توالياً بين 18 فبراير و2 مارس المقبلين على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود، بإقامة بطولة السيدات في الأسبوع الأول، ثم بطولة الرجال، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 6 ملايين دولار.

ومقابل غياب ديوكوفيتش، تشهد بطولة الرجال مشاركة 3 أبطال سابقين، يتقدمهم الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالمياً وحامل لقب نسخة العام الماضي، ومواطنه آندري روبليف، المصنف الخامس عالمياً وبطل نسخة 2022، الذي يحمل 5 مشاركات في بطولة دبي، حيث كانت أولى مشاركاته عام 2017، بينما شارك في آخر 4 نسخ على التوالي، من 2020 إلى 2023، وفاز باللقب عام 2022، وتأهل للنهائي في 2023، لكنه خسر أمام مواطنه دانييل ميدفيديف، وإلى جانب ميدفيديف وروبليف يشارك البريطاني آندي موراي، المصنف الأول عالمياً سابقاً وبطل نسخة 2017 ووصيف نسخة 2012، إضافة إلى هوبرت هوركاش، المصنف التاسع عالمياً، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون عام 2021، وكارين خاشانوف، المصنف الخامس عشر عالمياً، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينضم اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف نسختي 2019 و2020، إلى قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، خصوصاً أنه يرتبط مع دبي بعلاقة متميزة ويقضي بها فترات طويلة خلال العام.

ويحمل السويسري روجيه فيدرر الرقم القياسي في عدد التتويجات بلقب سوق دبي الحرة بـ8 ألقاب، آخرها في 2019 عندما حصد في دبي لقبه الـ100 في مسيرته الاحترافية.

تأكيد

أكد صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أنه سيتم الإعلان في الفترة المقبلة عن المزيد من نجوم التنس المشاركين في النسخة الجديدة، مؤكداً أن وجود 3 أبطال سابقين سيضمن الإثارة والمنافسة القوية على اللقب.

وبخصوص تأثير غياب ديوكوفيتش، أوضح تهلك أنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها المصنف الأول عن بطولة دبي، وقال: لدينا العديد من اللاعبين البارزين، مثل مديفيديف وروبليف وموراي، وجميعهم يملكون قاعدة جماهيرية واسعة في دبي، إضافة إلى نجوم آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً، نتوقع أن لا تقل الإثارة عن الدورات السابقة، خصوصاً أن عالم التنس متغير، وهناك جيل جديد من اللاعبين المتألقين الذين يستحقون المتابعة والحضور لمشاهدتهم على ملعب سوق دبي الحرة للتنس.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن طرح تذاكر بطولتي السيدات والرجال عبر الموقع الرسمي منذ الأسبوع الماضي، ودعت المشجعين إلى شراء التذاكر بشكل مسبق، حيث يفتح شباك التذاكر في استاد سوق دبي الحرة للتنس قبل انطلاق الفعالية بوقت قصير.

وتشهد البطولة هذا العام من جديد اعتماد نظام مقاعد مرقمة، الذي يطبق على مقاعد المدرج السفلي في بطولة الرجال، وعلى التذاكر من فئتي برايم إيه وبرايم بي في كل من بطولتي السيدات والرجال، في حين تكون مقاعد المدرج العلوي متاحة دون حجز مسبق خلال أسبوعي البطولتين، وكذلك الأمر بالنسبة لمقاعد المدرج الأرضي خلال الأسبوع الأول من المنافسات.

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