نهيان بن مبارك يتوج أبطال اليوم الأول في بطولة الاتحاد للمصارعة

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أبطال النسخة الأولى من بطولة كأس الاتحاد للمصارعة مساء اليوم في "مبادلة أرينا".

وشهدت البطولة الأولى من نوعها على مستوى الدولة والتي ينظمها اتحاد اللعبة مشاركة 324 لاعباً في يومها الأول يتنافسون في فئات الأشبال والناشئين والشباب، لفئتي المصارعة الأولمبية، ومصارعة "المطارحة التقليدية" الإماراتية.

وشارك 272 مصارعاً يمثلون 6 أندية في فئات الأشبال والناشئين والشباب، وأقيمت في اليوم الأول نزالات لفئات مختلفة، بمشاركة نخبة من الرياضيين.

كما شهدت منافسات " المطارحة" مشاركة 52 لاعباً معظمهم من أبطال رياضات متنوعة على مستوى الجوجيتسو، وألعاب القوى والمصارعة، وفق فئات أوزان تحت 75 كجم وتحت 85 كجم، فيما يشهد غداً منافسات الوزن المفتوح فوق 85 كجم.

وتألق لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية وحصدوا المركز الأول، وجاء وصيفاً نادي الشارقة لفنون الدفاع عن النفس، وثالثاً نادي خورفكان.

وشهدت نزالات المطارحة فوز إبراهيم راشد سليمان الشامسي بالمركز الأول في فئة وزن تحت 75 كجم، وجاء عبدالله محمد عبدالمحسن العسيري وصيفاً، وثالثاً حمد جعفر عبدالعزيز الجلاف.

وفي فئة وزن تحت 85 كجم حصد هزاع جعفر عبدالعزيز الجلاف المركز الأول، وجاء مطر محمد بخيت النعيمي، ومنصور عمر سالم البريكي في المركزين الثاني والثالث على التوالي. حضر فعاليات انطلاقة البطولة معالي الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة، وسعادة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسعادة نيناد لالوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام لاتحاد المصارعة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

كما شهد فعاليات اليوم الأول إسلام ماخاتشيف نجم بطولة "يو اف سي"، وحمزات شيماييف، نجم بطولة "يو اف سي".

وتقام غداً الخميس منافسات اليوم الأخير للبطولة بمشاركة عدد من المواطنين والمقيمين في الفئات المختلفة.

وأكد طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة، أن بطولة "المطارحة" التقليدية التي أقيمت اليوم في كأس الاتحاد، تعتبر الأولى من نوعها التي يتم اعتمادها والاعتراف بها من قبل الاتحاد الدولي للمصارعة، وتسجيلها ضمن المصارعات التراثية، لتكون الحدث الدولي الأول من نوعه لهذه الرياضة التراثية الإماراتية النابعة من صلب رياضة المصارعة.

وأضاف: انطلقت بطولة الاتحاد للمصارعة في صالة مبادلة أرينا بمشاركة 272 مصارعاً من مختلف أنحاء الدولة وجنسيات مختلفة، بالإضافة لبطولة "المطارحة" بمشاركة 52 مصارعاً خاضوا النهائيات حسب الأوزان المعتمدة، وهي بطولة خاصة بالمراحل السنية تحت 15 و17 سنة، وستكون هناك نهائيات غداً لهذه الفئات في اليوم الختامي للبطولة، كما ستقام بطولات أخرn مستقبلاً حسب استراتيجية الاتحاد لتطوير هذه الرياضات".

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