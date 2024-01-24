تنفيذية ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة بالشارقة تواصل استعداداتها

المصدر: الشارقة-البيان

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تواصل اللجان التنفيذية لدورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة (الشارقة 2024 ) استعداداتها المكثفة لإستضافة الدورة التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشارقة والتي ينظمها نادي الثقة للمعاقين .خلال الفترة من 27يناير – 3 فبراير القادم .

وتشهد الدورة تواجد 513 مشاركاً يمثلون اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبة من 12 دولة، هى: الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية ، يتنافسون في 7 رياضات رئيسية هي: ألعاب القوة، وكرة الطاولة،، والريشة الطائرة ، وكرة الهدف وكرة السلة للكراسي المتحركة والبوتشيا ورفعات القوة في ظل التجهيزات الكبيرة لمواقع استضافة دورة ألعاب غرب أسيا البارالمبية الرابعة قام الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة بزيارة إلى مضمار نادي الثقة للمعاقين الذي يشهد الحفل الإفتتاحي و منافسات ألعاب القوى حيث كان في استقباله أحمد سالم المظلوم السويدي رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة .

حيث أطلع بن خادم على أخر تجهيزات حفل الإفتتاح للحدث الأكبر في المنطقة للألعاب البارالمبية مؤكدا بأن جميع اللجان التنفيذية لبطولة تعمل على قدم وساق وتسابق الزمن من أجل ظهور البطولة بالوجه الأمثل مشيراً بأن استضافة الشارقة لهذا الحدث الكبيرة للمرة الثانية إنما هو ثمرة اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نصير المعاقين، ودعمه اللامحدود للرياضة ولأبنائه المعاقين وتوفير كل الامكانيات ومقومات النجاح لرياضات ذوي الاعاقة، لتبرز دور الشارقة الريادي في مجال الاهتمام بقضايا ذوي الإعاقة .

كما اكد بن خادم أن أماكن استضافة البطولة قد أتمت استعداداتها لإستقبال ما يقارب من 513 مشاركا من لاعبيين ولاعبات وأجهزة فنية وإدارية مشيرا بأن الثقة الكبيرة لإتحاد غرب أسيا بمنح شرف تنظيم الدورة لإمارة الشارقة متمثلة في نادي الثقة للمعاقين تضع اللجنة المنظمة أم تحديات كبرى من أجل تقديم ماهو جديد وتظهر البطولة بالمستوى الذي يليق بإسم دولة الإمارات مؤكدا ثقته الكبيرة في جميع اللجان العاملة بالبطولة في قدرتهم على تنظيم الحدث بالشكل الأمثل .

المظلوم: المتطوعون شركاء النجاح

أكد احمد سالم المظلوم رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام الدورة على الدور الكبير للمتطوعين في إنجاح تنظيم البطولة حيث تم تشكيل لجان من المتطوعون تشارك مع كافة اللجان المنظمة في الدورة مؤكداً جميع اللجان المختلفة أكملت كافة الاستعدادات حيث وصلت الترتيبات ذروتها و أن جميع الأمور الإدارية والتنظيمية تم الإستقرار عليها من ناحية إقامة وتنقلات الوفود وكذلك توافر سيارات الإسعاف في الملعب وتوفر وسائل نقل اللاعبين من مقر الإقامة إلى الملعب .

مركز إعلامي

قال عبد الغفور الرئيسي رئيس اللجنة اللإعلامية بأنه تم إعداد مركز إعلامي للبطولة مزود بأحدث الأجهزة لإستقبال الوفود الإعلامية وإمداد الإعلاميين بكافة المعلومات عن البطولة وبث نتائج المنافسات مباشرة على وسائل التواصل الإجتماعي .

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