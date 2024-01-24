نادي الحمراء للغولف يجمع إنييستا بصديق «لاماسيا» القديم   

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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استقبلت بطولة رأس الخيمة زائراً مميزاً عندما زار لاعب كرة القدم الأسطوري أندريس إنييستا صديقه القديم بابلو لارازابال، وكان الثنائي الإسباني زميلين في أكاديمية برشلونة الشهيرة «لا ماسيا» ومع أن إنييستا يمارس الآن تجربته مع نادي الإمارات في دوري المحترفين الإماراتي في رأس الخيمة، فقد جاء اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً إلى نادي الحمراء للغولف لتجربة لعبة الغولف قبل أن تقام جولة موانئ دبي العالمية هذا الأسبوع في الفترة من 25 إلى 28 الجاري.

قال لارازابال: «لقد عرفنا بعضنا البعض منذ 27 عاماً منذ مجيئه إلى برشلونة للانضمام إلى «لا ماسيا»، وكشف الفائز بجولة موانئ دبي العالمية تسع مرات أيضاً أن صديقه القديم قد يتوقف للعب الغولف خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وأضاف: «التقينا ببعضنا البعض عندما كان مسافراً لحضور مباراة وكنت في طريقي لحضور بطولة للغولف رغم ابتعادنا قليلاً خلال بعض الوقت، ومنذ ذلك الحين، بقينا على اتصال، ولمعرفتي أنه يلعب هنا في رأس الخيمة لنادي الإمارات، تواصلت معه، نعلم جميعاً ما حققه في مسيرته، وكم كان جيداً، لذلك حرصنا على حضوره إلى نادي الحمراء لمدة ساعة وقام بتسديد بعض الكرات».

وقال لارازابال: «آمل أن يأتي إلى البطولة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته، إنه رجل مشهور جداً، لذا فهو يجذب الكثير من الاهتمام، وأوضح لارازيال بالإضافة إلى مشاهدة نجوم جولة موانئ دبي العالمية في الملعب، هناك مجموعة من الأنشطة المثيرة المتاحة للمشاهدين إلى جانب الغولف».

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