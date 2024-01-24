300 لاعب في كأس الاتحاد للمصارعة اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ينظم اتحاد الإمارات للمصارعة بطولة الاتحاد اليوم وغداً في «مبادلة أرينا»، بمشاركة نحو 300 لاعب يتنافسون في فئات الأشبال والناشئين والشباب، وتُعدّ أولى البطولات التي ينظمها الاتحاد والأولى من نوعها على مستوى الدولة في إطار سلسلة من منافسات المصارعة المحلية، حيث يسعى الاتحاد إلى إحداث نقلة نوعية في رياضة المصارعة ورسم ملامح مستقبلها في الدولة، انطلاقاً من التزامه الراسخ بتمكين الشباب في لعبة المصارعة، وإبراز لعبة المطارحة، المصارعة الإماراتية التقليدية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز