فاهم القاسمي: «هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف» استقطبت أساطير اللعبة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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وجه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف، الشكر والتقدير لراعي حفل الختام واللجنة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف.

وثمن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، النجاح الكبير الذي شهدته البطولة بجميع مناشطها والتي ترسخ وتعزز مكانة وقدرة الإمارات على الوصول بأي حدث أو تظاهرة رياضية لأعلى درجات النجاح، وأشار إلى أن وصول البطولة للنسخة 35 يؤكد ذلك النجاحات والعديد من اللحظات التاريخية التي لا تنسى خلال استقطابها أكثر اللاعبين نجومية من أساطير اللعبة بالعالم.

وأكد رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، أن رؤى قيادتنا الحكيمة، جعلت دولة الإمارات منصة عالمية لاستضافة كبرى الأحداث العالمية بشكل عام، والرياضية على وجه التحديد، وأضاف: استضافة وتنظيم البطولات العالمية للغولف يعتبر إنجازاً ومكسباً كبيراً يعزز مكانة الدولة عالمياً وريادتها في دعم وتطوير القطاع الرياضي، وتحقيق الاستضافات الناجحة التي باتت السمة الأبرز للأحداث العالمية التي تستضيفها الدولة بكافة مناطقها».

وأكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، حرص الإمارات دائماً على استضافة أكبر الأحداث العالمية، مستندة في ذلك إلى البنى التحتية العملاقة، كما تحرص على الخروج بحدث الاستضافة بالصورة المعهودة من النجاحات، والتي تصنع من كل حدث منها نسخة استثنائية، مشيراً إلى أن استضافة وتنظيم هذا الحدث من شأنه خلق بيئة تنافسية من خلال الأعداد الكبيرة من المشاركين، بل يطال الترويج الإعلامي والسياحي للدولة وللغولف الإماراتي ويسلط الضوء على البنية التحتية والمرافق الرياضية والسياحية والخدمية المتميزة والملاعب عالمية المستوى، بما يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في دولتنا كوجهة أولى على صعيد الغولف العالمي.

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