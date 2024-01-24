«كهرباء دبي» شريكاً فضياً للألعاب الحكومية للعام الخامس

المصدر: دبي - وام

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وقعت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية، اتفاقية شراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، كشريك فضي للألعاب الحكومية للعام الخامس على التوالي.

ويقام الحدث الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024.

وقال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، رئيس اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي إنه بتوجيهات الإدارة العليا للهيئة، يسعدنا أن تكون الهيئة الشريك الفضي للألعاب الحكومية للعام الخامس على التوالي، حيث أصبحت الألعاب الحكومية من أبرز الفعاليات الرياضية في دبي نظراً لدورها في توطيد العلاقات بين المؤسسات الحكومية المحلية، ونظيراتها من مختلف الحكومات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن هذه الرعاية تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للهيئة، لتشجيع الموظفين وأفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة صحي وجعل الرياضة جزءاً أساسياً من نمط حياتهم، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية بين المشاركين في إطار الروح الرياضية التي تتميز بها مختلف الأنشطة الرياضية في دبي.

دور ملموس

من جهته قال مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية إن هيئة كهرباء ومياه دبي تسهم بدور ملموس في دعم الأنشطة والفعاليات التي تعزز أسلوب حياة صحي، مع التركيز على تعزيز التواصل والتقارب الثقافي وترسيخ قيم العمل الجماعي والاحترام بين فرق العمل، وذلك بهدف تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية، معرباً عن سعادته بالدعم الفاعل من الهيئة لبطولة الألعاب الحكومية للعام الخامس على التوالي لتقديم نسخة ناجحة ومميزة لجميع الفرق المشاركة.

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